Ученые создали новаторский процессор с интегрированной чип-системой.

Разработчики из Швейцарии создали процессор с чип-системой для дискретной обработки сигналов и векторно-матричного умножения. Значимость разработки невозможно переоценить, сообщает Ferra.

Процессору не нужна оперативная память. В нем используются плавающие затворы полевых транзисторов на основе однослойного дисульфида молибдена.

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Данная разработка - это серьёзный шаг в области встроенных вычислений, так как с ее помощью можно производить сложные вычислительные операции непосредственно в самом процессоре, то есть без необходимости использования оперативной памяти. Данная технология может крайне пригодиться там, где необходимо обрабатывать большие объемы данных, например, для обучения искусственного интеллекта и др.

Алгоритмы, управляемые данными, такие как обработка сигналов и искусственные нейронные сети, необходимы для обработки и извлечения значимой информации из огромных объемов данных, которые в настоящее время производятся в мире. Однако эта обработка ограничена традиционной архитектурой фон-Неймана с физическим разделением обработки и памяти, что мотивирует развитие вычислений в памяти.

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Перспективность технологии очевидна, и с ее помощью может быть решена также проблема не только экономичности электронно-вычислительных устройств, но и их компактности.