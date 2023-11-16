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Gorovic
Эксперты говорят о снижении продаж NFT, однако ссылаются на противоречивые отчеты.
Что происходит на рынке NFT по данным аналитиков

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В последнее время рынок NFT стал предметом крайне повышенного интереса. Однако The Wall Street Journal (WSJ) утверждает, что продажи NFT "затухают" и переживают довольно значительный спад. Ссылаясь на данные платформы Nonfungible, анализирующей рынок NFT, они утверждают о снижении продаж NFT на 92% по сравнению с историческим максимумом в сентябре 2021 года. Однако противоречивые данные Dune Analytics и других источников указывают на то, что рынок NFT по-прежнему активен, и даже "стоек", имеет высокие объемы транзакций и однозначную активность пользователей. Такое расхождение заставляет задуматься о том, что же на самом деле происходит на рынке NFT токенов.

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Противоречивые отчеты

WSJ рисует картину краха рынка NFT, объясняя это насыщением рынка и отсутствием спроса на огромное количество доступных NFT и высказывает предположение, что этот рынок может превратиться из спекулятивной инвестиции в платформу, только лишь для получения уникального опыта и определенных выгод, таких как эксклюзивный доступ к мероприятиям или общение со знаменитыми авторами.

С другой стороны, данные DappRadar и других источников указывают на то, что, хотя рынок NFT и остыл по сравнению с пиком 2021 года, он весьма далек от "затухания". Объемы транзакций на таких платформах, как OpenSea, остаются значительными, а спрос на NFT, возможно, не так уж сильно упал, как сообщает журнал WSJ.


Будущее рынка NFT

Противоречивые сообщения о состоянии рынка NFT подчеркивают сложность ситуации. Хотя очевидно, что первоначальный ажиотаж вокруг NFT утих, рынок продолжает развиваться. Сдвиг в сторону предложения уникального опыта и ощутимых преимуществ может свидетельствовать об определенной зрелости NFT-пространства, переходе от чистых спекуляций к более практичным и значимым предложениям.

Также важно учитывать более широкий контекст рынка NFT, включая такие факторы, как насыщение рынка, изменение потребительских предпочтений и появление новых подсекторов в пространстве NFT. Как и любой другой развивающийся рынок, рынок NFT, вероятно, будет испытывать колебания и адаптацию по мере того, как он будет созревать и находить свое место в более широкой цифровой экономике.

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В заключение следует отметить, что, несмотря на появление сообщений о спаде рынка NFT, реальность представляется более тонкой. Рынок NFT находится в процессе трансформации, его динамика и поведение потребителей определяют его будущее, и по мере развития рынка будет крайне важно отслеживать эти изменения и адаптироваться к новому ландшафту неплатежеспособных токенов.

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Источник: wsj.com
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