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Gorovic
Google разрешил подросткам использовать Bard, но с некоторыми ограничениями
Чат-бот Bard на основе AI от компании Google теперь будет доступен подросткам.

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По словам представителя, Bard будет доступен подросткам в большинстве стран мира при условии, что они соответствуют минимальному возрасту, установленному Google для управления собственным аккаунтом. Для многих стран этот возраст составляет 13 лет (Google перечисляет исключения в документации). Вначале подростки смогут пользоваться Bard только на английском языке, но со временем Google добавит и другие языки.

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Google предлагает несколько мер безопасности, чтобы помочь подросткам понять, как работает генеративный искусственный интеллект, и предотвратить появление небезопасного контента.

В процессе обучения Google будет делиться с подростками ресурсами, например, видеороликом, в котором кратко рассказывается о том, что такое генеративный ИИ, и о некоторых о существующих "подводных камнях".

Когда подросток задает вопрос основанный на фактах, алгоритм сначала запускает функцию, которая перепроверяет ответы Bard с помощью Google Search.

Google также обучила Bard распознавать области, которые не подходят для слишком молодых пользователей и внедрила защиту для предотвращения появления в его ответах для подростков небезопасного контента, например, запрещенных или ограниченных по возрасту веществ.

Компания добавляет в Bard несколько новых функций, которые могут быть особенно полезны подросткам, но могут пригодиться и всем остальным. Когда вы вводите математическое уравнение или загружаете его изображение, Bard объяснит, как решить задачу. Он также сможет строить графики на основе таблиц или данных, содержащихся в подсказках. Со временем Google планирует сделать Search более удобным инструментом для выполнения домашних заданий.

Google анонсировал Bard в феврале и после того, как инструмент был запущен в ограниченном доступе в США и Великобритании, компания готова предложить своего чат-бота более чем в 230 странах. Google также добавила ряд новых функций, поскольку ему предстоит конкурировать с такими чат-ботами, как ChatGPT от OpenAI и, недавно переименованный, Bing Chat от Microsoft, который теперь называется Copilot.

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Напомним, Bard — это чат-бот от компании Google. Bard генерирует вопросы и ответы, выполняя функции помощника по различным темам - начиная от кулинарии, математики и заканчивая программированием.

#google bard #bard ai
Источник: blog.google
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