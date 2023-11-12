Как с помощью ChatGPT сгенерировать индивидуальную диету. Пример промта.

Пользователь из США рассказал, что воспользовался помощью ChatGPT для создания собственного плана питания, который помог ему сбросить 11 килограммов. Вот пошаговое руководство о том, как создать свой собственный персонализированный план питания с помощью искусственного интеллекта, предоставляя ему четкие подсказки.

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ChatGPT от OpenAI, чат-бот с генеративным искусственным интеллектом находит все больше и больше применений в обычной жизни. Его используют для составления плана поездок, написания диссертации и даже составления индивидуальных планов питания.

Недавно мужчина по имени Грег Мушен рассказал, как ему помог ChatGPT для составления собственного плана питания, следуя которому он похудел на 26 фунтов (11 кг).

Чтобы получить план питания, важно дать ChatGPT правильную подсказку (промт). Итак, если вы планируете сбросить несколько килограммов или наоборот вам нужно немного набрать вес, вы можете попробовать пообщаться с ChatGPT и составить диету в соответствии с вашими потребностями. Прежде чем создавать схему питания, укажите и напишите, каковы ваши цели в области здоровья и фитнеса. Например, вы хотите набрать вес или похудеть, или вы просто хотите правильно питаться.

Соберите соответствующую информацию о вашем текущем состоянии, включая рост, вес, приблизительный уровень мышечной массы, уровень ежедневной активности и любые конкретные диетические требования или ограничения. Это дополнительно поможет вам создать правильный промт и позволит AI соответствующим образом составить план. Например, если вы страдаете непереносимостью лактозы, вы должны об этом сказать ChatGPT.

"Составь пожалуйста пятидневный вегетарианский план питания на русском языке для увеличения веса, рассчитанный на одного взрослого человека с весом 52 кг. План питания должен включать молоко, максимальное время приготовления 30 минут для одного приема пищи, стоить не более 800 рублей в день и обеспечивать в общей сложности 3000 калорий в день."

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Нажмите кнопку отправить и дождитесь ответа от ChatGPT. Важно помнить, что хотя искусственный интеллект может предоставить ценную информацию, нельзя пренебрегать консультацией врача, если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем.