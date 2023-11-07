реклама
В интервью Eurogamer один из разработчиков патча, под ником Halgari, рассказал, что моддерам достаточно сложно работать над игрой из-за отсутствия необходимых инструментов для моддинга.
Он отметил, что полноценный моддинг для Starfield начнется только в 2024 году, именно в этом году Bethesda собирается выпустить необходимый инструментарий. Сейчас моддинг осуществляется разработчиками патчей "ручками", а это не быстро и не легко.
реклама
Несмотря на это, компания Bethesda выпустила несколько обновлений для игры Starfield, которые исправляют некоторые проблемы со стабильностью и производительностью.
Однако, по мнению некоторых игроков, эти обновления недостаточны для полноценной игры. На Reddit пользователи начали писать жалобы на частые вылеты из игры и проблемы с сохранением.
Напомним, что делают моддеры. Они вносят различные изменения в игру Starfield, чтобы улучшить её геймплей, функциональность и другие аспекты. Для этого они собираются в команды, пишут скрипты, исправляют баги. Вот некоторые из изменений, которые моддеры внесли в Starfield.
Замена кораблей на паровозика Томаса
Это изменение было сделано моддером по имени Trainwiz, который построил вокруг кораблей в игре, состоящих из индивидуальных частей, единую модель паровозика Томаса.
Добавление почти бесшовного перемещения между планетами
Моддер 105gun создал модификацию, которая сделала путешествия между планетами в пределах одной системы более практичными, не нужно использовать меню и систему быстрого перемещения.