Создатели фанатского патча для игры Starfield столкнулись с проблемами из-за некачественной поддержки со стороны разработчиков Bethesda.

В интервью Eurogamer один из разработчиков патча, под ником Halgari, рассказал, что моддерам достаточно сложно работать над игрой из-за отсутствия необходимых инструментов для моддинга.

Он отметил, что полноценный моддинг для Starfield начнется только в 2024 году, именно в этом году Bethesda собирается выпустить необходимый инструментарий. Сейчас моддинг осуществляется разработчиками патчей "ручками", а это не быстро и не легко.

реклама

Несмотря на это, компания Bethesda выпустила несколько обновлений для игры Starfield, которые исправляют некоторые проблемы со стабильностью и производительностью.

Однако, по мнению некоторых игроков, эти обновления недостаточны для полноценной игры. На Reddit пользователи начали писать жалобы на частые вылеты из игры и проблемы с сохранением.

Напомним, что делают моддеры. Они вносят различные изменения в игру Starfield, чтобы улучшить её геймплей, функциональность и другие аспекты. Для этого они собираются в команды, пишут скрипты, исправляют баги. Вот некоторые из изменений, которые моддеры внесли в Starfield.

Замена кораблей на паровозика Томаса

Это изменение было сделано моддером по имени Trainwiz, который построил вокруг кораблей в игре, состоящих из индивидуальных частей, единую модель паровозика Томаса.

Добавление почти бесшовного перемещения между планетами

Моддер 105gun создал модификацию, которая сделала путешествия между планетами в пределах одной системы более практичными, не нужно использовать меню и систему быстрого перемещения.