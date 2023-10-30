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Gorovic
Пикап Changan F70 представлен в версии Blue Whale Edition
Китайский автомобиль Changan F70 представили в новой версии Blue Whale Edition.

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На рынке представлен пикап Changan F70 в новой версии Blue Whale Edition. Это мощный, внушительных размеров китайский автомобиль, который привлекает внимание современным дизайном. Передовые технологии позволяют справиться с различными типами дорог и у него достаточно мощности для перевозки грузов и прохождения по сложному рельефу.

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Changan F70 Blue Whale Edition имеет массивную переднюю решетку, которая придает автомобилю довольно агрессивный вид, имеет просторный грузовой отсек для перевозки грузов большого размера.

Салон Changan F70 Blue Whale Edition оснащен комфортабельными сиденьями и различными функциями безопасности, такими как система контроля стабильности и антиблокировочные тормоза. Длина автомобиля составляет 5,6 метров. Имеет полный привод, 8-ступенчатый "автомат". Цена варьируется в пределах 1,3 миллиона рублей.

Разработчики этого пикапа предлагают различные опции и конфигурации. В целом Changan F70 в версии Blue Whale Edition сочетает в себе возможности внедорожника, стильный дизайн и передовые технологии. 

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Отметим, что несколько месяцев назад в России был замечен пикап Changan F70. Этот "китаец" 2023 года и пока ввозится в нашу страну неофициально. Ожидается, что Blue Whale Edition на территории России появится через параллельный импорт.

#автомобили #китайские автомобили #blue whale edition #changan f70 #changan f70 blue whale edition #changan kaicene f70
Источник: naavtotrasse.ru
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