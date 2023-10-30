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Крупнейшие автомобильные японские бренды на выставке Japan Mobility Show 2023 показали прототипы электромобилей с несомненной инновационной "изюминкой".
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Mazda Iconic SP
SP Mazda продемонстрировала подключаемый гибрид с небольшим газовым двигателем, который способен сжигать водород.
Lexus LF-ZC
В Lexus LF-ZC производители использовали технологию Gigacasting для сборки кузовной части из 3-х частей (передняя, центральная и задняя). Примечательно, что часть интерьера автомобиля выполнили из бамбука.
Nissan Hyper Tourer
Hyper Tourer получил экстравагантный "смятый" внешний вид, а пол превратили в один массивный плоский экран, на котором могут отображаться темы по выбору владельца.
Toyota FT-3E Crossover
Интересные детали для Toyota FT-3E включают светодиодную панель на внешней стороне автомобиля, которая будет сигнализировать о таких аспектах автомобиля, как заряд аккумулятора, температура и качество воздуха в салоне.
Infiniti Vision Qe
Хоть технически Vision Qe не является частью Japan Mobility 2023, тем не менее, все увидели, это «седан», а не купе и имеет острые, как бритва, светодиодные ребра на носу и хвосте, не смотря на то, что автомобиль имеет чрезвычайно плавный ход.
Nissan Hyper Punk
Hyper Punk - это удивительная геометрия линий. А биометрические датчики кроссовера способны оценить настроение водителя и, в соответствии с этим настроят освещение салона и подберут музыку.
Mitsubishi D:X
Для удобства водителя в пространстве для ног кабины сделали широкий экран, на котором отображаются препятствия на трассе, чтобы было легче планировать путь.
Subaru Sports Mobility
По признанию многих, очень странно выглядящий автомобиль, который сравнивают с бэтмобилем. И кажется Subaru намерен в будущем менять этот дизайн.
Nissan Hyper Force
Производители заявляют, что Hyper Force будет частично состоять из высокопрочного углеродного волокна. С помощью четырех экранов вокруг рулевого колеса, водителю передается в режиме реального времени информация о состоянии автомобиля и его производительности.
Honda Sustaina-C
Honda продемонстрировала ориентированный на город электромобиль, который чрезвычайно надежен и гораздо более доступен, чем нынешняя дорогая серия электромобилей. Для создания концепта Honda использовала переработанную акриловую смолу с целью экологичности для Sustaina-C.