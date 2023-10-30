Прототипы автомобилей крупнейших японских брендов с "изюминкой" были представлены на выставке Japan Mobility Show 2023.

Крупнейшие автомобильные японские бренды на выставке Japan Mobility Show 2023 показали прототипы электромобилей с несомненной инновационной "изюминкой".

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Mazda Iconic SP

SP Mazda продемонстрировала подключаемый гибрид с небольшим газовым двигателем, который способен сжигать водород.





Lexus LF-ZC

В Lexus LF-ZC производители использовали технологию Gigacasting для сборки кузовной части из 3-х частей (передняя, центральная и задняя). Примечательно, что часть интерьера автомобиля выполнили из бамбука.





Nissan Hyper Tourer

Hyper Tourer получил экстравагантный "смятый" внешний вид, а пол превратили в один массивный плоский экран, на котором могут отображаться темы по выбору владельца.





Toyota FT-3E Crossover

Интересные детали для Toyota FT-3E включают светодиодную панель на внешней стороне автомобиля, которая будет сигнализировать о таких аспектах автомобиля, как заряд аккумулятора, температура и качество воздуха в салоне.





Infiniti Vision Qe

Хоть технически Vision Qe не является частью Japan Mobility 2023, тем не менее, все увидели, это «седан», а не купе и имеет острые, как бритва, светодиодные ребра на носу и хвосте, не смотря на то, что автомобиль имеет чрезвычайно плавный ход.





Nissan Hyper Punk

Hyper Punk - это удивительная геометрия линий. А биометрические датчики кроссовера способны оценить настроение водителя и, в соответствии с этим настроят освещение салона и подберут музыку.





Mitsubishi D:X

Для удобства водителя в пространстве для ног кабины сделали широкий экран, на котором отображаются препятствия на трассе, чтобы было легче планировать путь.





Subaru Sports Mobility

По признанию многих, очень странно выглядящий автомобиль, который сравнивают с бэтмобилем. И кажется Subaru намерен в будущем менять этот дизайн.





Nissan Hyper Force

Производители заявляют, что Hyper Force будет частично состоять из высокопрочного углеродного волокна. С помощью четырех экранов вокруг рулевого колеса, водителю передается в режиме реального времени информация о состоянии автомобиля и его производительности.





Honda Sustaina-C

Honda продемонстрировала ориентированный на город электромобиль, который чрезвычайно надежен и гораздо более доступен, чем нынешняя дорогая серия электромобилей. Для создания концепта Honda использовала переработанную акриловую смолу с целью экологичности для Sustaina-C.

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