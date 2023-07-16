Начало серийного производства ожидается в следующем году.

Завод Gigafactory компании Tesla в Техасе достиг знаменательного момента в своем производстве: компания подтвердила, что на новом предприятии выпущен первый Cybertruck. Это стало приятной новостью как для поклонников компании Tesla, так и для инвесторов, которые с нетерпением ждали новостей о производстве долгожданного электромобиля.

Фото: autonews.ru

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Tesla Cybertruck - это полностью электрический пятиместный пикап, который был впервые анонсирован в 2019 году. Автомобиль разработан с учетом требований к прочности, благодаря активной бронезащите и цельной конструкции кузова. Утверждается, что Cybertruck способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2,9 секунды, а запас хода на одной зарядке достигает 500 км.





Cybertruck также оснащен функцией Autopilot компании Tesla, которая обеспечивает расширенную помощь водителю и полуавтономное вождение. Ожидается, что благодаря этой технологии Cybertruck станет одним из самых безопасных и передовых автомобилей на дорогах.





Производство Cybertruck на заводе в Техасе - это значительный шаг вперед для Tesla. Этот завод - один из самых новых и крупных в компании, и ожидается, что он станет ключевым компонентом в планах дальнейшего развития Tesla. Помимо Cybertruck, на заводе будет производиться новый автомобиль Tesla Model Y SUV.

Фото: engadget.com

Завод в Техасе расположен в Остине и занимает территорию более 800 га. Строительство завода еще не завершено, и на большей части территории продолжаются строительные работы. Однако производство Cybertruck на этом заводе является явным признаком того, что Tesla продвигается к достижению своих амбициозных производственных целей.





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Компания Tesla уже получила более 1 млн. предварительных заказов на Cybertruck, и он считается одним из самых долгожданных электромобилей на рынке. Благодаря своему смелому дизайну и впечатляющим техническим характеристикам Cybertruck, выйдя на дороги, несомненно, произведет фурор в автомобильной промышленности.