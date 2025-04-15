Обновление приложения Xiaomi подтверждает разработку новой версии системы HyperOS 3.

Компания Xiaomi, по всей видимости, непреднамеренно поделилась сведениями о создании своей перспективной операционной системы HyperOS 3 в рамках обновления приложения Xiaomi HyperConnect Interconnect (пакет: com.xiaomi.mirror). В версии 17.00.01 приложения заметны признаки работы над новой системой. Этот выпуск даёт основания полагать, что работа над HyperOS 3 осуществляется по стандартной для компании схеме, используемой при разработке новых версий.

Xiaomi придерживается четкой логики в нумерации своих систем:

MIUI 15 получила новое название — HyperOS 1, а приложения были обновлены до версии V15.

HyperOS 2, которая изначально должна была называться MIUI 16, использует версию V16.

Обновление приложения до версии V17 подтверждает, что HyperOS 3 находится в разработке.

В настоящее время в интерфейсе приложения не наблюдается видимых изменений, а обновление ограничивается лишь увеличением номера версии до 17.00.01. Это свидетельствует о том, что работа над графической частью системы ещё продолжается, но уже начата базовая подготовка.

HyperOS 3 планируется представить в октябре 2025 года вместе с новым поколением флагманских смартфонов Xiaomi. Система будет представлена в двух модификациях:

Версия на базе Android 15 для новых устройств. Версия на базе Android 16 для моделей премиум-класса.