Робот-гуманоид Optimus от Tesla будет сопровождать экипаж в 2026 году.

Илон Маск заявил о намерении SpaceX запустить космический корабль Starship к Марсу в конце 2026 года. Особенностью миссии станет участие гуманоидного робота Optimus, разработанного компанией Tesla. Информация об этом была опубликована Маском на платформе X.

По словам предпринимателя, первый полёт людей на Марс может состояться уже в 2029 году. Однако более вероятной датой для этого события называют 2031 год.

Starship представляет собой передовую разработку SpaceX, предназначенную для доставки грузов и людей за пределы Земли. Этот аппарат является центральным элементом планов Илона Маска по колонизации Марса и расширению человеческой деятельности в космосе. Помимо марсианских экспедиций, Starship также будет задействован в коммерческих запусках спутников, что укрепит позиции SpaceX на мировом рынке. На данный момент компания уже лидирует в этой области благодаря ракете Falcon 9.

Гуманоидный робот Optimus от Tesla станет участником миссии 2026 года. Ранее Маск заявлял, что к концу 2024 года Optimus начнёт выполнять задачи на производственных линиях Tesla. В условиях космоса робот протестирует свои возможности и, возможно, будет помогать будущим обитателям Марса, выполняя различные виды работ.

В ноябре появились данные о том, что администрация Трампа может сделать освоение Марса приоритетной задачей для НАСА. Это может привести к изменению политики агентства и увеличению финансирования SpaceX. Такие шаги могут ускорить реализацию проектов, связанных с межпланетными путешествиями.