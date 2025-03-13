Заявления технологического гиганта о прорыве в области квантовых компьютеров вызвали резкую критику со стороны академических кругов.

В феврале Microsoft объявила о разработке «первого в мире топологического сверхпроводника», который, по утверждению компании, способен управлять частицами Майораны. Этот материал рассматривается как ключевой компонент для создания более стабильных и масштабируемых кубитов, необходимых для развития квантовых компьютеров. Представленный чип Majorana 1 основан на архитектуре Topological Core.

Однако заявление вызвало не только интерес, но и серьезные сомнения среди ученых. Частицы Майораны, впервые теоретически описанные в 1937 году, крайне сложны для обнаружения, и предыдущие попытки их наблюдения не дали подтвержденных результатов. Споры вокруг исследований Microsoft начались еще в 2018 году, когда компания заявила об обнаружении этих частиц, но позже отозвала свою научную работу в 2021 году.

Многие эксперты выразили скептицизм в отношении нового исследования. Генри Легг из Университета Сент-Эндрюс назвал методологию Microsoft «ненадежной». Винсент Мурик из Форшунгсцентра Юлих и Сергей Фролов из Питтсбургского университета раскритиковали заявления компании, назвав их «отвлекающим маневром» и указав на недостаточную прозрачность данных. Фролов также заявил, что проект может быть «мистификацией», так как работа кубита требует наличия частиц Майораны, доказательства существования которых остаются спорными.

Microsoft отвергает обвинения, утверждая, что ее исследования соответствуют научным стандартам и прошли проверку. Компания подчеркивает, что с момента публикации статьи в журнале Nature в феврале 2025 года были достигнуты значительные успехи, включая создание нового типа кубита. Дополнительные данные планируется опубликовать на предстоящем заседании Американского физического общества (APS).

Представитель Microsoft отметил, что обсуждение и скептицизм являются частью научного процесса. Тем не менее, критики компании указывают на отсутствие приглашений для представления контраргументов на саммите APS. Все внимание теперь приковано к предстоящему мероприятию, где ожидаются новые подробности о результатах исследований.