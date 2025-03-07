Компании разрабатывают аккумуляторы емкостью до 10 000 мАч для будущих смартфонов. Подробнее о планах производителей.

Время автономной работы остается одним из ключевых факторов при выборе смартфона, что стимулирует производителей к постоянным инновациям. В последние годы произошли значительные прорывы в этой области, связанные с переходом от литий-ионных технологий к кремний-углеродным решениям. Это позволило увеличить как емкость аккумуляторов, так и время их работы.

Смартфоны с аккумуляторами емкостью 6 000 мАч становятся все более распространенными. Однако компании продолжают работать над дальнейшим увеличением емкости. Например, Oppo планирует выпустить в этом году флагманский смартфон с аккумулятором на 7 000-7 500 мАч. Realme, в свою очередь, заявляет, что через несколько лет аккумуляторы емкостью 10 000 мАч могут стать стандартом.

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На выставке Mobile World Congress 2025 компания Realme представила планы по разработке аккумуляторов повышенной емкости. Согласно ее дорожной карте, первый смартфон с аккумулятором на 10 000 мАч может быть выпущен в 2027 году. Это будет означать практически двукратное увеличение емкости по сравнению с современными флагманскими устройствами. Уже в следующем году компания планирует представить телефоны с батареей на 7 500 мАч.

Однако важно учитывать, что увеличение емкости аккумулятора не всегда напрямую связано с длительным временем автономной работы. Для оптимизации энергопотребления необходимо также улучшать другие компоненты устройства, такие как дисплей, чипсет, память и программное обеспечение.

Realme не единственная компания, которая активно развивает технологии аккумуляторов. Многие производители проводят аналогичные исследования, что создает предпосылки для значительных изменений в индустрии смартфонов в ближайшие годы.