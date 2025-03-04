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dima0782
Компания Infinix представила смартфон со встроенной солнечной панелью на MWC 2025
На MWC 2025 компания Infinix представила концептуальные разработки, включая смартфон со встроенной солнечной панелью и чехол с солнечными батареями.

На выставке MWC 2025 в Барселоне компания Infinix представила концептуальные разработки, связанные с использованием солнечной энергии для зарядки мобильных устройств. Среди представленных решений — смартфон со встроенной солнечной панелью на задней панели и чехол с солнечными батареями.

Технология, получившая название SolarEnergy-Reserving, основана на использовании перовскитовых солнечных элементов. Эти элементы отличаются меньшей толщиной и более низкой стоимостью производства по сравнению с традиционными кремниевыми солнечными панелями. Для оптимизации работы солнечной панели используется система Maximum Power Point Tracking, которая регулирует напряжение и предотвращает перегрев устройства. Производитель заявляет, что панель способна генерировать до 2 Вт мощности в час.

Фото: Infinix

Кроме того, компания продемонстрировала чехол с солнечными панелями, который работает в паре с прототипом телефона. На боковой стороне устройства расположены контактные площадки, через которые энергия, вырабатываемая солнечными элементами чехла, передается на телефон.

Также Infinix представила второе поколение смартфона с задней панелью на основе дисплея E Ink. В отличие от предыдущей версии, которая требовала подключения к сети для изменения цвета, новая модель использует внутренний аккумулятор устройства. Пользователи могут настраивать узоры на задней панели, а также автоматически изменять их в зависимости от внешних условий, таких как погода.

#смартфон #infinix #mwc 2025
Источник: theverge.com
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