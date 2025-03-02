Компания Xiaomi представила HyperOS 2.1 для планшетов Pad 7 и 7 Pro. Подробности о повышении стабильности и оптимизации интерфейса.

Компания Xiaomi выпустила обновление HyperOS 2.1 для планшетов Pad 7 и Pad 7 Pro. Новая версия, основанная на Android 15, уже доступна в России, Тайване, странах ЕЭЗ, Индонезии, Турции, а также для международных версий устройств.

Обновление направлено на повышение стабильности системы и оптимизацию анимаций. Пользователи отмечают снижение задержек при работе в браузере, многозадачности и воспроизведении видео.

mi.com

Среди ключевых улучшений:

Оптимизация производительности. Уменьшено время отклика интерфейса, что делает навигацию более плавной.

Обновлённые анимации. Переходы между приложениями стали мягче, что повысило визуальную согласованность системы.

HyperOS 2.1 распространяется поэтапно. Владельцы Xiaomi Pad 7 и 7 Pro в указанных регионах могут проверить наличие обновления через раздел Настройки → О системе → Обновление ПО. Постепенно версия станет доступна и в других странах.

Официальных данных о сроках полного внедрения HyperOS 2.1 для всех рынков Xiaomi пока не предоставила.