Президент США Дональд Трамп недавно заявил, что Microsoft ведет переговоры о покупке TikTok и хочет, чтобы за приложение развернулась конкурентная борьба.

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что компания Microsoft ведёт переговоры о приобретении TikTok. В ходе общения с представителями средств массовой информации Трамп выразил желание увидеть «битву за торги» за будущее социальной медиаплатформы TikTok.

Напомним, что ранее TikTok был запрещён в США, однако Трамп отложил исполнение этого решения.

В то время как Microsoft не стала комментировать ситуацию, TikTok и его материнская компания ByteDance пока не делали никаких официальных заявлений.

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TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, имеет 170 миллионов пользователей в США. Однако платформа столкнулась с трудностями, связанными с вопросами национальной безопасности.

Закон, принятый 19 января, требовал от ByteDance продать американскую версию TikTok или прекратить её работу. Однако 20 января, когда Трамп вступил во второй срок своего президентства, он подписал указ, который отсрочил выполнение этого закона на 75 дней и позволил приложению продолжить работу.

Microsoft не в первый раз пытается купить TikTok. В начале своего президентского срока Трамп заявил, что TikTok должен отделить свои операции в США от компании ByteDance. В 2020 году Microsoft рассматривалась как один из потенциальных покупателей платформы. Однако переговоры не увенчались успехом, а давление со стороны Трампа привело к его отставке через несколько месяцев.

В 2021 году генеральный директор Microsoft Сатья Наделла назвал этот процесс «одним из самых необычных в своей карьере».

На прошлой неделе Дональд Трамп сообщил, что обсуждает с рядом лиц возможность покупки TikTok. По его словам, решение о дальнейшей судьбе приложения может быть принято в течение месяца. Ранее он выразил поддержку идее покупки TikTok Илоном Маском, генеральным директором Tesla. Однако сам Маск пока не сделал никаких заявлений по этому поводу.

С другой стороны, компания Perplexity AI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, выступила с предложением о сотрудничестве с TikTok. Также ходят слухи, что в приобретении заинтересована компания Oracle. Помимо Oracle, интерес к TikTok проявляет группа инвесторов во главе с Фрэнком Маккортом и блогер YouTube Мистер Бист.