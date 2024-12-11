Компания Google сообщила о выпуске семейства устройств с искусственным интеллектом Gemini 2.0. Он отличается возможностями воспроизведения голоса и изображений, а также многорежимностью.

Google расширяет свои позиции в области искусственного интеллекта, представляя семейство Gemini 2.0. Представленный Демисом Хассабисом, генеральным директором DeepMind и главой Google по искусственному интеллекту, Gemini 2.0 обещает значительные улучшения по сравнению с предыдущей версией 1.5. Хотя в настоящее время она находится на стадии экспериментального предварительного просмотра, заявлено, что в новой модели основное внимание уделяется эффективности и производительности.

Самой важной особенностью Gemini 2.0 является возможность воспроизведения естественного звука и изображения, а также новые многорежимные возможности. Эти функции позволят создать ботов на базе искусственного интеллекта, которые смогут выполнять задачи от имени пользователя.

Google уже представила Project Astra, робота на базе ИИ, который может идентифицировать объекты, ориентироваться в физическом мире и даже находить потерянные предметы. Генеральный директор Хассабис заявил, что с выходом Gemini 2.0 возможности Astra расширятся, и в 2025 году начнется «эра искусственного интеллекта на базе помощников».

Помимо Astra, Google предлагает и других помощников, поддерживающих Gemini 2.0. Среди них - Project Mariner, расширение для Chrome, управляющее веб-браузером пользователя, и Jules, который находит и устраняет проблемы в коде для разработчиков. Компания также запустит игровой помощник, основанный на модели Gemini 2.0.

Интеграция Gemini 2.0 в сервисы Google - важная часть стратегии компании. Модель будет использоваться в поисковых системах Google с искусственным интеллектом. С другой стороны, компания заявила, что благодаря новым функциям она уже охватила 1 миллиард человек. Приложение Gemini также будет интегрировано в пакет Workspace.