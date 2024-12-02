TSMC раскрывает амбициозные планы по переносу производства 2-нм чипов в Аризону к 2028 году, следуя установленным компанией срокам для внутреннего производства на Тайване.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) планирует внедрить 2-нанометровую технологию производства чипов на своих предприятиях в Аризоне примерно в 2028 году, как сообщил Ву Чэн-вэнь, возглавляющий Национальный совет по науке и технологиям Тайваня (NSTC).

Эти сроки соответствуют тайваньским нормам, согласно которым разрыв между производством передовых полупроводниковых технологий в стране и за рубежом должен составлять три года. TSMC рассчитывает начать полномасштабное производство 2-нм чипов на Тайване к 2025 году, причем тестовое производство уже ведется на предприятии в округе Хсинчу.

Расширение производства TSMC в Аризоне включает в себя три фабрики. Первый из них начнет выпуск 4-нм чипов в начале 2025 года, а второй будет готов к выпуску 3-нм и 2-нм чипов с 2028 года. Третье предприятие, о котором было объявлено наряду с предварительным соглашением о субсидировании в размере 6,6 миллиарда долларов, будет ориентировано на 2-нм технологию - или что-то еще более продвинутое - с целью начать производство к концу 2030 года.

На Тайване TSMC также наращивает производство по 2 нм техпроцессу. Завод Baoshan в округе Хсинчу должен выйти на полную мощность в 2025 году, а еще один завод - годом позже, в 2026 году. На юге, в Гаосюне, первый 2-нм завод должен начать производство в 2026 году, а еще один завод находится в стадии строительства.

В прошлом месяце компания TSMC получила окончательное разрешение на выделение 6,6 миллиарда долларов в рамках программы CHIPS Incentives Program. Эта сделка обещает вывести на рынок технологию A16, которая отличается причудливой архитектурой нанолитов и так называемой технологией Super Power Rail.

Передача передовых технологий за рубеж по-прежнему находится под тщательным надзором. Министерство экономики Тайваня внимательно следит за развитием событий и заявляет, что TSMC должна наладить внутреннее производство своих самых передовых процессов, прежде чем рассматривать возможность их вывода за рубеж.