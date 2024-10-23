Камера, способная записывать видео со скоростью 30 кадров в секунду в формате 8k, оснащена улучшенными возможностями обработки видео и большим экраном.

Компания Insta360 анонсировала новую экшн-камеру Ace Pro 2. Компактная камера теперь оснащена увеличенным задним экраном, который переворачивается на 180 градусов для съемки селфи-видео.

Дизайн Ace Pro 2 по-прежнему очень похож на серию GoPro Hero и DJI Osmo Action, с дополнительным экраном на передней панели. Однако если на передний экран камер-конкурентов Insta360 можно выводить полноцветное видео, то монохромный передний экран Ace Pro 2 может отображать только информацию.

Поэтому компания пошла дальше и увеличила размер откидного дисплея оригинальной модели Ace Pro с 2,42 до 2,5 дюйма, а также повысила яркость и плотность пикселей.

фото: Insta360

Кроме того, новая экшн-камера Insta360 получила возможность съемки в формате 8K. Теперь Ace Pro 2 может записывать видео в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду с помощью широкоугольного объектива Leica Summarit с углом обзора 157 градусов, который является версией нового поколения 1/1,3-дюймового датчика изображения в оригинальной Ace Pro. Разрешение фотографий камеры также увеличено до 50 МП. Кроме того, камера может записывать видео со скоростью 120 кадров в секунду в разрешении 4K, 60 кадров в секунду с включенным HDR и до 240 кадров в секунду в режиме замедленной съемки в разрешении 1080p.

Ace Pro 2 оснащена чипом Pro Imaging Chip, который выполняет обработку изображений и шумоподавление, а также чипом AI, который запускает сложную и специально обученную нейронную сеть искусственного интеллекта в режиме записи PureVideo.

фото: Insta360

Водонепроницаемость Ace Pro 2 была увеличена на 2 метра по сравнению с оригинальной моделью и составляет 12 метров. При использовании дополнительного аксессуара Diving Case камера может работать под водой на глубине до 60 метров. Insta360 также заявляет, что добавила новую ветрозащиту на переднюю панель камеры, чтобы улучшить качество звука, снимаемого во время высокоскоростной активности. Она крепится к камере на магнитах и может быть легко снята при необходимости.

Insta360 также обновила аккумулятор Ace Pro 2 до 1800 мАч. С таким аккумулятором можно записать 180 минут видео в формате 1080p 24 к/с. Ace Pro 2 также может снимать непрерывно в течение 120 секунд до начала записи, чтобы уменьшить вероятность пропустить кадр, позволяет приостанавливать запись без создания нового видеофайла и поддерживает жесты рук и голосовые команды для удаленного управления камерой.

Insta360 Ace Pro 2 уже доступна в продаже по цене 400 долларов.