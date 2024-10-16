Консультативная группа по экосистеме x86, возглавляемая Intel и AMD, должна обеспечить кросс-платформенную совместимость и упростить разработку нового программного обеспечения для исторической архитектуры.

Компании Intel и AMD объявили о создании альянса в рамках консультативной группы, направленной на защиту будущего архитектуры x86. Группа, получившая название x86 Ecosystem Advisory Group, призвана обеспечить кроссплатформенную совместимость и упростить разработку нового программного обеспечения для исторической архитектуры.

По словам представителей компаний, цель состоит в том, чтобы «укрепить и расширить» экосистему x86 в важный момент для архитектуры, которая используется уже более 40 лет и сейчас как никогда находится под ударом из-за расширения предложений на базе ARM и, в меньшей степени, RISC-V.

То, что Intel и AMD объединяют усилия для оптимизации и внедрения инноваций в x86, - явный признак времени. И мы говорим не только о влиянии бурного роста таких конкурентов, как Apple Silicon или Snapdragon X Elite в потребительском секторе. Крупные компании, такие как Google, Microsoft, Amazon и даже Apple, используют чипы на базе ARM в своих центрах обработки данных. Это позволяет им быстрее интегрироваться и развиваться, при меньших затратах и с невиданным ранее уровнем кастомизации.

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Таким образом, если эта тенденция сохранится - или наберет еще больший темп - будущее x86 в мире корпоративных и масштабных решений окажется под серьезной угрозой. Сценарий достаточно сложный, чтобы исторические соперники Intel и AMD были готовы сотрудничать, чтобы их предпочтительная архитектура не оказалась под полной угрозой в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

«Будучи яростными конкурентами, Intel и AMD имеют общую историю сотрудничества в отрасли, направленную на совершенствование платформы, внедрение стандартов и устранение уязвимостей безопасности в экосистеме x86», - говорится в заявлении.

По словам двух чипмейкеров, их цель - способствовать инновациям благодаря более унифицированному набору инструкций и интерфейсам архитектуры. Для этого они планируют запросить техническую обратную связь, как на программном, так и на аппаратном уровне, чтобы определить, какие функции или возможности важны для будущего x86.

Хотя Intel и AMD не предоставили подробной информации о том, какие именно аспекты будет охватывать этот альянс, они поставили перед собой ряд целей. Среди них - упрощение архитектурных рекомендаций для интерфейсов продуктов обеих компаний и разработка более согласованного программного обеспечения, а также расширение возможностей выбора и совместимости программного и аппаратного обеспечения.

Нам предстоит увидеть, как все это будет достигнуто. Конечно, не стоит ожидать от Intel и AMD унификации дизайна процессоров или чего-то подобного в будущем. Однако эта инициатива, возглавляемая обеими компаниями, будет направлена на стандартизацию определенных технологических подходов, которые обе компании применяли по отдельности, но преследовали одну и ту же цель. Или начать с одной и той же базы для определенных реализаций, которые не обязательно должны быть адаптированы одной или другой компанией.

Хотя корпорации, возглавляемые Пэтом Гелсингером и Лизой Су, являются основателями этой консультативной группы по x86, они уже заручились поддержкой других тяжеловесов индустрии. Microsoft, Google, HP, Red Hat, Broadcom, Lenovo, Dell и Oracle, а также Линус Торвальдс, отец Linux, и Тим Суини, генеральный директор Epic Games, заняли свои места за столом.