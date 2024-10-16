Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Intel и AMD объединились в x86 Ecosystem Advisory Group, чтобы обеспечить будущее x86
Консультативная группа по экосистеме x86, возглавляемая Intel и AMD, должна обеспечить кросс-платформенную совместимость и упростить разработку нового программного обеспечения для исторической архитектуры.

Компании Intel и AMD объявили о создании альянса в рамках консультативной группы, направленной на защиту будущего архитектуры x86. Группа, получившая название x86 Ecosystem Advisory Group, призвана обеспечить кроссплатформенную совместимость и упростить разработку нового программного обеспечения для исторической архитектуры.

По словам представителей компаний, цель состоит в том, чтобы «укрепить и расширить» экосистему x86 в важный момент для архитектуры, которая используется уже более 40 лет и сейчас как никогда находится под ударом из-за расширения предложений на базе ARM и, в меньшей степени, RISC-V.

То, что Intel и AMD объединяют усилия для оптимизации и внедрения инноваций в x86, - явный признак времени. И мы говорим не только о влиянии бурного роста таких конкурентов, как Apple Silicon или Snapdragon X Elite в потребительском секторе. Крупные компании, такие как Google, Microsoft, Amazon и даже Apple, используют чипы на базе ARM в своих центрах обработки данных. Это позволяет им быстрее интегрироваться и развиваться, при меньших затратах и с невиданным ранее уровнем кастомизации.

Источник

Таким образом, если эта тенденция сохранится - или наберет еще больший темп - будущее x86 в мире корпоративных и масштабных решений окажется под серьезной угрозой. Сценарий достаточно сложный, чтобы исторические соперники Intel и AMD были готовы сотрудничать, чтобы их предпочтительная архитектура не оказалась под полной угрозой в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

«Будучи яростными конкурентами, Intel и AMD имеют общую историю сотрудничества в отрасли, направленную на совершенствование платформы, внедрение стандартов и устранение уязвимостей безопасности в экосистеме x86», - говорится в заявлении.

По словам двух чипмейкеров, их цель - способствовать инновациям благодаря более унифицированному набору инструкций и интерфейсам архитектуры. Для этого они планируют запросить техническую обратную связь, как на программном, так и на аппаратном уровне, чтобы определить, какие функции или возможности важны для будущего x86.

Хотя Intel и AMD не предоставили подробной информации о том, какие именно аспекты будет охватывать этот альянс, они поставили перед собой ряд целей. Среди них - упрощение архитектурных рекомендаций для интерфейсов продуктов обеих компаний и разработка более согласованного программного обеспечения, а также расширение возможностей выбора и совместимости программного и аппаратного обеспечения.

Нам предстоит увидеть, как все это будет достигнуто. Конечно, не стоит ожидать от Intel и AMD унификации дизайна процессоров или чего-то подобного в будущем. Однако эта инициатива, возглавляемая обеими компаниями, будет направлена на стандартизацию определенных технологических подходов, которые обе компании применяли по отдельности, но преследовали одну и ту же цель. Или начать с одной и той же базы для определенных реализаций, которые не обязательно должны быть адаптированы одной или другой компанией.

Хотя корпорации, возглавляемые Пэтом Гелсингером и Лизой Су, являются основателями этой консультативной группы по x86, они уже заручились поддержкой других тяжеловесов индустрии. Microsoft, Google, HP, Red Hat, Broadcom, Lenovo, Dell и Oracle, а также Линус Торвальдс, отец Linux, и Тим Суини, генеральный директор Epic Games, заняли свои места за столом.

#amd #intel #x86
+
Написать комментарий (0)
Почему уже совсем скоро Intel, AMD и NVIDIA могут лишиться до 40% прибыли, и при чём тут Китай
Генеральный директор Intel показал образец процессора Panther Lake
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
1
НАСА утверждает, что все утечки воздуха на Международной космической станции находятся под контролем
2
Закон Мура больше не работает - Дженсен Хуанг советует покупать больше видеокарт
12
Белорусские инженеры предложили связать новой транспортной сетью БАМ, Транссиб и СМП
1
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
4
Zeekr приостанавливает производство своих электромобилей модели 7X из-за пожара
+
Трофейная американская М88А2 Hercules пополнила арсенал армии России
+
Китай представил первый 6-тонный конвертоплан-беспилотник Zhang Ying R6000
+
Глава OnePlus заявил, что в их смартфонах будет устанавливаться кастомный вариант Snapdragon 8 Gen 4
3
Почему Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, и чего ждать рядовым пользователям
7
ВС РФ обходят Селидово с флангов, угрожая гарнизону ВСУ котлом
+
Fox News: «План победы» Зеленского является проигрышной авантюрой и не принесет мира
+
NI: Тихая шведская подлодка смогла подкрасться к авианосцу США во время учений
+
Производители прекращают производство твердотельных накопителей PCIe Gen3 M.2
1
«Почта России»: стоимость доставки грузов дронами в 150 раз превышает цену пилотируемых рейсов
1
MWM: Судостроители не могут обеспечить ВМС США необходимым количеством подлодок
2
Разведка Германии сичтает, что Россия сможет атаковать НАТО до конца текущего десятилетия
5
Флагманский планшет Oppo Pad 3 Pro будет представлен 24 октября, в голубом и золотистом цветах
+
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве
+
Honor раскрыла технические характеристики своего нового игрового планшета Tablet GT Pro
+

Популярные статьи

ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
50
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
16
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
30
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
3
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
27
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
11
Ретроклокинг: Abit SH6 – безальтернативное оверклокерское решение
47
«Объект 775»: секретный советский танк, опередивший свое время
7
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
3
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
16

Сейчас обсуждают

Лев корл
12:42
- Как работает польская мина? - Принцип работы довольно прост - мина срабатывает сразу после ее установки, подрывая того, кто её установил
Польша будет минировать восточную границу в рамках проекта «Восточный щит»
Nvidia&Intel Hater
12:36
Это надо же такое придумать.Как бы идеально (казалось бы) небыли выведены поверхности -всегда останутся микронеровности и воздух между двумя пластинами..а воздух очень плохой проводник тепла
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Максим Беляков
12:34
Нихера ботов с дизами налетело, на самом деле zapret как будто получше гудбайдпи работает, и с дсом, и с ютубом
Автопроизводитель Xpeng представил свой флагманский хэтчбек P7+
Evgeny Chezarin
12:29
Dlss смазкой
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
swr5
12:29
Когда послушал музыку на Linux, понял, что на Винде я больше ничего слушать не буду. PipeWare рулит, качество превосходное, появился объем, дыхание, сцена. На Винде, что не включал - все какое-то плос...
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
Ivan Trishkin
12:25
А то что игры деградируют и на оптимизацию забивают болт , ссд для игр 2020+ года как обязательность , длсс как панацея у криворуких разрабов, а визуального прироста почти нет , учтем 10 поколение и м...
Почему геймеры не переходят на 4К-мониторы и при чём здесь NVIDIA
Родион Вестов
12:24
На первый взгляд выглядит все довольно абстрактно. Но уж точно реальнее рассказов про освоение Марса. Такому газовозу ледокол не требуется, ведь он пройдет подо льдами).
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
かお 特
12:20
Да какие 68%, там от силы 33%, пропускная способность видеокарты, не так сильно повышает ее производительность
NVIDIA GeForce RTX 5090 не будет значительно дороже текущей модели RTX 4090
Родион Вестов
12:19
Если меняла, то согласно статьи, твоя бабка была западной хохлухой и чухонкой. У русских они просто отбирали. Если русских они грузили в вагоны и отправляли на работы в Германию, то хохлы и чухоноцы с...
Что немецкие солдаты не отбирали у мирных советских граждан
Алексей Устинов
12:15
Тот случай, когда автор статьи вообще не в теме и не понимает о чем пишет.
Разработчики Hamster Kombat вышли на связь и обещают много бонусов геймерам, которые вернутся в игру
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем