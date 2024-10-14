Источники, близкие к бренду, поделились видеороликом, позволяющим в деталях рассмотреть дизайн Nubia Z70 Ultra.

В начале этого года ZTE выпустила Nubia Z60 Ultra, смартфон премиум-класса, который является самым бюджетным флагманом с процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а несколько месяцев назад анонсировала Nubia Z60 Ultra Leading Version, телефон, который получил чипсет Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version и батарею на 6 000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Сейчас, когда приближается конец года, стали появляться первые утечки информации о новом флагмане китайского бренда, Nubia Z70 Ultra, раскрывающие его дизайн и экран.

Недавно известный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился в социальной сети Weibo видеороликом, в котором можно увидеть как дизайн, так и экран нового Nubia Z70 Ultra.

Как видно на видео ниже, новый Nubia Z70 Ultra будет отличаться очень тонкими рамками и высококачественной передней панелью без вырезов и отверстий, а экран, предположительно, будет иметь разрешение 1,5K 1220p и частоту обновления не менее 120 герц.

Источники, близкие к китайской компании, также подтвердили, что новый Nubia Z70 Ultra появится раньше, чем ожидалось, так как он будет официально представлен в следующем месяце в азиатской стране и выйдет на мировой рынок до конца 2024 года.



