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dima0782
Ошибка поиска Google на Android: Пользователи сталкиваются со сбоями
Недавно некоторые пользователи Android сообщили о проблемах с доступом к приложению Google Поиск.

В субботу вечером многие пользователи Android написали в своих социальных сетях о том, что при попытке поиска приложение Google неоднократно давало сбой. Сделав заявление по этому поводу, технологический гигант Google признал, что произошел сбой в работе сервиса.

Некоторые пользователи Android испытывают проблемы с последней стабильной (15.35) и бета-версией (15.36) поискового приложения Google. Открытие приложения Google через значок на главном экране приводит к сбою. В сообщениях пользователей видно, что приложение загружается в течение короткого времени, после чего возвращается на главный экран, а виджет панели поиска Google мгновенно показывает прошлые запросы, после чего происходит сбой.

Источник

Такие приложения, как Google Assistant, Chrome, Gemini, Google Lens и Circle to Search, продолжают работать. Поэтому пользователям, испытывающим проблемы, рекомендуется использовать эти приложения в качестве временного решения. Кроме того, сообщается, что после того, как Google вмешалась в инцидент, приложение снова начало работать у пользователей Android.

#google #google chrome #google android #google search
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