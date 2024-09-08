Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
GoPro представляет новые камеры: Hero и Hero Black 13
Компания GoPro представила две новые экшн-камеры: флагманскую Hero 13 Black и более бюджетный вариант GoPro Hero.

Американский бренд GoPro стремится сохранить свое лидерство в сегменте с моделью Hero 13 Black, а также привлечь широкий круг пользователей бюджетной моделью GoPro Hero. Цена Hero 13 Black установлена на уровне $399, в то время как модель GoPro Hero будет доступна за $199. Оба устройства поступят в продажу к концу месяца.

В Hero 13 Black реализовано несколько усовершенствований. Среди них - магнитная система зарядки, три новых варианта объективов и обновленный аккумулятор емкостью 1900 мАч. Этот аккумулятор обеспечивает до 90 минут записи видео со скоростью 30 к/с в разрешении 4K или 5K и до 150 минут в разрешении 1080p.

Hero 13 Black также оснащена улучшенной системой шумоподавления и возможностью записи видео в формате HLG HDR. Недавно добавленный режим slow-motion позволяет записывать видео со скоростью 400 к/с при разрешении 720p, 360 к/с при 900p и 12 к/с при 5,3K. Кроме того, используется Wi-Fi 6.

Возможности объектива

Сверхширокоугольный объектив за 99 долларов с углом обзора 177 градусов, макрообъектив за 129 долларов, позволяющий делать крупные планы, и анаморфотный объектив за 129 долларов с соотношением сторон 21:9, подходящий для кинематографических съемок - вот что можно использовать с Hero 13 Black.

Бюджетная модель GoPro Hero представляет собой более компактное и лёгкое устройство по сравнению с Hero 13 Black. Её вес составляет всего 86 граммов, что делает её одной из самых лёгких камер GoPro.

Аккумулятор камеры обеспечивает до 155 минут непрерывной работы при записи видео со скоростью 30 кадров в секунду в разрешении 1080p. Кроме того, Hero позволяет записывать обычное видео со скоростью 30 кадров в секунду в разрешении 4K и замедленное видео со скоростью 60 кадров в секунду в разрешении 2,7K.

#gopro #gopro hero #экшен камера #экшен-камера #gopro hero 13
+
Написать комментарий (0)
Экшн-камера GoPro Hero 13 Black и более доступная модель GoPro Hero представлены официально
GoPro презентовала свои новые экшн-камеры Hero 13 Black и бюджетную Hero
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В центре Санкт-Петербурга построят 6-полосный тоннель
6
Представлен «Wangshu»: первый смартфон Xiaomi без кнопок
6
Спорный проект ГЭС России и Монголии сдвинулся с места
1
Три новых телефона Sony Xperia появились в базе данных IMEI
3
Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
5
Пользователь Reddit купил на Amazon GeForce RTX 4090, но получил лишь систему охлаждения от нее
1
Genshin Impact может выпустить двоих персонажей Lantern Rite в версии 5.4
1
Запущенная 4 года назад первая плавучая ветряная электростанция превзошла ожидания
1
На западе Индии появится предприятие по выпуску чипов, на его строительство выделено $10 млрд
2
Зеленский назвал причину, по которой ВСУ вторглись в Курскую область
2
Первая полупогружная плавучая ветряная электростанция: обеспечит на год электроэнергией 25 000 домов
+
Западные страны согласовали поставку большого объёма военной помощи на Украину
13
Почему NVIDIA не может выпустить GeForce RTX 5090 в 2024, и почему не всем инсайдерам стоит доверять
4
Intel подтверждает, что процессоры Arrow Lake будут производиться сторонней компанией
+
В сети появилось изображение Galaxy Z Fold Special Edition
+
Экспериментальный солнечный парус НАСА ACS3 начал странно "колебаться" на орбите
1
Warhammer 40,000 Space Marine 2 протестировали на 25 актуальных видеокартах
1
Автомобиль Lada Iskra выпустили в новом кузове и в новом цвете
+
LG начинает массовое производство игровых OLED-панелей с ультранизким откликом 0,02 мс
+
Секретный многоразовый космический самолет Китая приземлился после 267 дней на орбите
1

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
7
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
2
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
9
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
21
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
178
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
9
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
26
Что за "Гром" на самом деле ударил по заводу в Харькове и откуда столько путаницы
7
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
12
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
9

Сейчас обсуждают

Bernigan
08:32
Зацени, я тоже сделал видос с ФСРем нативным, ух во ФСРь могёт, даа, я думаю это новый способ амуди наебать дебилов. Ну типа я уже видел видосы где 7800 XT с нативным ФСРем в этой игре сравнивают с DL...
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
Тимофей Емельянов
08:30
Согласен с тобой
PCGamesHardware составили рейтинг видеокарт по соотношению цена/производительность на 2024 год
Артем Удовиченко
07:48
А выйдет когда ?
Экспериментальный солнечный парус НАСА ACS3 начал странно "колебаться" на орбите
Даниил Мокшаков
07:29
Вообще надо заблокировать рутуб. Потому что там не чего смотреть 👀.Ютюб лучше чем рутубе. На телефоне не видно мультики детям. Надо возобновить ютюб. А рутуб заблокировать
Rutube подвергся крупнейшей DDoS-атаке за последние годы
Такой то
07:23
"Что можно сделать на €40 миллионов" купить кокса для мерзкого клоуна и компании
ВВС США создают штаб-квартиру нового 95-го авиакрыла на авиабазе Оффутт в Небраске
Артём Николаев
07:22
Как обходил замедление, так и буду обходить!
Российские видеохостинги стремительно «отъедают» аудиторию у YouTube
Бен Ган
06:44
На Путина похож)))
Более двух десятков электрических грузовиков Tesla Semi запечатлены на стоянке у предприятия компании
Александр Пурвин
06:36
Писака, 2 месячных заплаты 5тр? да столко получали только года за 2-3. На ресурс будет составлена жалоба. Ещё и ссылка на вражеский ресурс. Администрация ов-готовтесь.
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
илья носик
06:33
Чепуха.
Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
Muro
06:20
Ну я Джетстрим 4070S за 65 брал. Самый дешевый Дуал, 57К. Ни о каких 15К речи не идет. Доплачиваешь ты за тишину, температуры и надежность. Дуал это шумная и при этом горячая карта..
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем