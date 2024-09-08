Компания GoPro представила две новые экшн-камеры: флагманскую Hero 13 Black и более бюджетный вариант GoPro Hero.

Американский бренд GoPro стремится сохранить свое лидерство в сегменте с моделью Hero 13 Black, а также привлечь широкий круг пользователей бюджетной моделью GoPro Hero. Цена Hero 13 Black установлена на уровне $399, в то время как модель GoPro Hero будет доступна за $199. Оба устройства поступят в продажу к концу месяца.

В Hero 13 Black реализовано несколько усовершенствований. Среди них - магнитная система зарядки, три новых варианта объективов и обновленный аккумулятор емкостью 1900 мАч. Этот аккумулятор обеспечивает до 90 минут записи видео со скоростью 30 к/с в разрешении 4K или 5K и до 150 минут в разрешении 1080p.

Hero 13 Black также оснащена улучшенной системой шумоподавления и возможностью записи видео в формате HLG HDR. Недавно добавленный режим slow-motion позволяет записывать видео со скоростью 400 к/с при разрешении 720p, 360 к/с при 900p и 12 к/с при 5,3K. Кроме того, используется Wi-Fi 6.

Возможности объектива

Сверхширокоугольный объектив за 99 долларов с углом обзора 177 градусов, макрообъектив за 129 долларов, позволяющий делать крупные планы, и анаморфотный объектив за 129 долларов с соотношением сторон 21:9, подходящий для кинематографических съемок - вот что можно использовать с Hero 13 Black.

Бюджетная модель GoPro Hero представляет собой более компактное и лёгкое устройство по сравнению с Hero 13 Black. Её вес составляет всего 86 граммов, что делает её одной из самых лёгких камер GoPro.

Аккумулятор камеры обеспечивает до 155 минут непрерывной работы при записи видео со скоростью 30 кадров в секунду в разрешении 1080p. Кроме того, Hero позволяет записывать обычное видео со скоростью 30 кадров в секунду в разрешении 4K и замедленное видео со скоростью 60 кадров в секунду в разрешении 2,7K.