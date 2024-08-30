Google добавила искусственный интеллект Gemini в Gmail для Android. Теперь вы можете искать информацию, обобщать письма и задавать вопросы о своем почтовом ящике.

Компания Google объявила о появлении Gemini в Gmail для Android. Искусственный интеллект будет интегрирован в почтовый клиент аналогично тому, что мы видим в его настольной версии. Пользователи смогут вызывать его в любое время, задавать ему вопросы и искать информацию в папке «Входящие».

Реализация Gemini известна как Gmail Q&A и позволяет задавать вопросы о чем угодно в электронном письме. Вы можете попросить его показать непрочитанные письма за сегодня или за определенную дату, получить доступ к конкретной информации, например, к статусу ваших покупок, и многое другое. ИИ также сможет обобщать электронные письма по теме.

«Сегодня мы рады сообщить, что функция Gmail Q&A уже работает на устройствах Android и скоро появится на iOS», - говорится в сообщении Google в блоге. Вы можете попросить Gemini найти в вашем почтовом ящике такие вопросы, как «Какой номер заказа на поставку у моего агентства», «Сколько компания потратила на последнее маркетинговое мероприятие» или «Просмотреть письма о квартальном планировании»».

Функции Gemini в Gmail включают в себя возможность подведения итогов потока писем, предложения ответов на вопросы собеседника и поддержку при составлении писем. Google упоминает, что его искусственный интеллект способен искать информацию во всей папке «Входящие» и вскоре будет делать то же самое с файлами на диске.

Чтобы получить доступ к новому разделу вопросов и ответов, просто нажмите на значок звезды в правом верхнем углу приложения. Также его можно активировать с помощью опции «Резюмировать это письмо», которая отображается в любом письме с более чем 2 ответами.

Стоит отметить, что Gemini не является безошибочным и может давать неуместные ответы. Как и в случае с отдельным чатботом, Google рекомендует не доверять его искусственному интеллекту и не обращаться к нему за советом. В случае если запрос дает ошибочные результаты, вы можете сообщить об этом прямо из приложения.