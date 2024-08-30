Компания Google представила функцию быстрого ответа, которая скоро появится в приложении Gmail для Android. Теперь вы сможете быстро ответить на входящее письмо, не переключаясь в полноэкранный режим.

Компания Google представила новый удобный интерфейс приложения Gmail для пользователей Android. Теперь, когда вы нажимаете на кнопки «Ответить» или «Ответить всем», прямо под письмом, на которое вы отвечаете, открывается небольшое окно для ввода текста.

Этот новый дизайн похож на поле для ввода текста, которое мы часто видим в мессенджерах. Однако такое расположение не очень удобно для написания длинных писем, так как вам придётся много прокручивать, чтобы увидеть всю область для ввода текста.

Изначально новый дизайн был доступен только для личных аккаунтов Google и индивидуальных пользователей Workspace. Функция Quick Reply, которая позволяет быстро отвечать на письма, была впервые представлена на Android, а в этом году она также появится на iPhone.