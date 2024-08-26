Ракета New Glenn компании Blue Origin готовится к своему первому полету в поддержку миссии на Марс.

New Glenn, тяжелая ракета, над которой Blue Origin работала несколько лет, наконец-то готовится совершить свой первый полет к планете Марс. Компания объявила дату первого полета, назначенную на 10 октября 2024 года. Этот исторический полет будет нести два важных спутника для поддержки миссии НАСА на Марсе.

Полет на Марс станет большим шагом не только для ракеты New Glenn, но и для Blue Origin. Компания столкнулась с многочисленными задержками в разработке этой ракеты, из-за чего пришлось надолго отложить проект. Однако дата полета в октябре совпадает с наиболее благоприятным стартовым окном для полетов на Марс. Это окно, хорошо известное любителям космоса, открывается примерно раз в два года, в зависимости от расположения планет.

Пара спутников для миссии НАСА Escapade прибыла во Флориду 19 августа, и началась окончательная подготовка к запуску. Ракета будет запущена с базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде. На Blue Origin оказывается большое давление, чтобы осуществить полет на Марс.

Согласно сообщению Bloomberg, две аварии на производственных мощностях компании привели к повреждению оборудования, которое будет использоваться во втором и третьем полетах ракеты New Glenn. Однако представители Blue Origin заявили, что, несмотря на эти проблемы, первый полет будет осуществлен, как и планировалось.

Исторический запуск станет важной вехой для Blue Origin и, как ожидается, повысит конкурентоспособность компании в области космического транспорта. Ожидается, что этот исторический полет, который состоится в октябре, станет большим шагом вперед в области космических исследований и коммерческого космического транспорта.