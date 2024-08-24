Перед выходом Assassin's Creed Shadows стартует важная акция сотрудничества. Те, кто приобретет продукцию Intel, получат подарочный код на игру.

Assassin's Creed Shadows, последняя игра, пополнившая легендарную серию Assassin's Creed, получила неожиданный анонс. В то время как Intel и Ubisoft заключили важное сотрудничество, стартовала и подарочная кампания.

Согласно анонсу, в день релиза Assassins Creed Shadows будет совместима с Intel XeSS, а ноутбуки Intel Core 14th Gen HX предложат лучшие оптимизации для игрового движка Anvil. Графические карты Intel Arc также получат преимущества этих оптимизаций.

С другой стороны, Assassin's Creed Shadows достанется в подарок тем, кто купит определенные процессоры Intel. Приобретенные с 6 августа процессоры Intel Core и видеокарты серии Arc A, а также модели ноутбуков, на которых они установлены, смогут воспользоваться этой акцией.

В рамках акции, которая завершится 15 сентября, заполнить соответствующие формы необходимо до 15 октября, а использовать код - до 30 ноября.