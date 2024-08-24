Assassin's Creed Shadows, последняя игра, пополнившая легендарную серию Assassin's Creed, получила неожиданный анонс. В то время как Intel и Ubisoft заключили важное сотрудничество, стартовала и подарочная кампания.
Согласно анонсу, в день релиза Assassins Creed Shadows будет совместима с Intel XeSS, а ноутбуки Intel Core 14th Gen HX предложат лучшие оптимизации для игрового движка Anvil. Графические карты Intel Arc также получат преимущества этих оптимизаций.
С другой стороны, Assassin's Creed Shadows достанется в подарок тем, кто купит определенные процессоры Intel. Приобретенные с 6 августа процессоры Intel Core и видеокарты серии Arc A, а также модели ноутбуков, на которых они установлены, смогут воспользоваться этой акцией.
В рамках акции, которая завершится 15 сентября, заполнить соответствующие формы необходимо до 15 октября, а использовать код - до 30 ноября.