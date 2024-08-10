Достигнут важный этап в реализации проекта сверхскоростной транспортной системы на магнитной левитации (маглев) с низковакуумной трубкой, известной в Китае как "высокоскоростной летающий поезд", который может передвигаться с максимальной скоростью 1000 километров.

Комплексные демонстрационные испытания сверхскоростной транспортной системы были успешно завершены, а полноразмерная испытательная линия достигла условий, необходимых для приемки.

Представители проекта заявили, что это испытание повысило общую техническую зрелость системы и создало прочную техническую основу для следующего испытания. Испытания проводились в трубе низкого вакуума длиной 2 км, что является первым этапом проекта. Результаты испытаний были признаны успешными в соответствии с заданными параметрами, такими как ход магнитной левитации, тормозная система, максимальная скорость движения и высота магнитной подвески транспортного средства.

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Сообщается, что проект "высокоскоростного летающего поезда" может быть использован на пригородных линиях между мегаполисами и позволит сократить время в пути между Пекином и Шанхаем до 90 минут.

Сунь Чжан, эксперт по железнодорожному транспорту из Шанхайского университета Тунцзи, сказал, что это успешное испытание знаменует собой конкретный прогресс в процессе разработки сверхскоростных поездов в Китае. Однако он подчеркнул, что прежде чем система начнет использоваться повсеместно, необходимо провести долгосрочные исследования по проверке безопасности.

Полноразмерный испытательный трек был построен совместно правительством китайской провинции Шаньси и Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности и расположен в Янгао, недалеко от города Датун. Строительство началось в апреле 2022 года и было завершено в ноябре 2023 года. Цель проекта - объединить аэрокосмические технологии и технологии подземного железнодорожного транспорта, чтобы создать поезда, способные развивать скорость до 1000 километров в час.

Концепция транспортной системы в трубе низкого давления была впервые предложена Илоном Маском в 2013 году под названием "Hyperloop", но, по данным Reuters, Hyperloop One, компания, разработавшая эту систему, закрылась в конце 2023 года. С другой стороны, британская компания Virgin провела первый успешный пассажирский тест в 2020 году.

Аналитики отмечают, что сложно сделать точный прогноз о том, какая страна первой будет использовать высокоскоростные поезда на маглеве, но практичнее всего сделать такие системы рентабельными в Китае. Считается, что Китай имеет преимущество в этой области благодаря большому населению и развитой инфраструктуре железнодорожного транспорта.

К концу 2023 года общая протяженность железных дорог Китая, находящихся в коммерческой эксплуатации, достигнет 159 000 км, из которых более 45 000 км - высокоскоростные линии.