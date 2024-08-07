Патент под названием «Electrodes For Gesture Recognition» обращает внимание на недостатки существующих методов управления жестами, например, на ограниченный диапазон датчиков касания или приближения.

Часы Apple оснащены множеством датчиков, которые могут определять движения и другие данные. Однако то, что Apple не использует, - это ремешки, которые находятся даже ближе к нашей коже и могут передавать большое количество данных на корпус, чтобы улучшить взаимодействие с устройством. В патенте, поданном Apple, упоминается возможность того, что в ближайшем будущем ремешки для Apple Watch станут умными.

Инженеры Apple изучают возможность добавления электродов в ремешки Apple Watch для обнаружения движений мышц и жестов пальцев. Эта инновация может произвести революцию в способах взаимодействия пользователей с Apple Watch, открыв возможность новых взаимодействий в watchOS без необходимости касаться экрана.

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Патент под названием "Electrodes For Gesture Recognition" подчеркивает текущие ограничения методов управления жестами, такие как ограниченный диапазон датчиков касания или приближения. В отличие от этих методов, использование электродов позволит более точно и широко распознавать жесты.

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Предлагаемые электроды будут регистрировать сигналы электромиографии (ЭМГ) от мышц и сухожилий предплечья и запястья. Такой подход будет интегрирован непосредственно в ремешок часов, что позволит улавливать движения пальцев с исключительной точностью. В патенте упоминается интеграция нескольких рядов электродов и проводов в ремешок, а также использование опорных и активных электродов для захвата сигналов ЭМГ в разных точках ремешка.

В настоящее время Apple Watch уже обладают некоторыми возможностями распознавания жестов пальцев. Например, функция Double Tap позволяет ответить на звонок, получить доступ к функциям или даже очистить уведомления простым жестом. Однако эти возможности остаются ограниченными. С новой запатентованной технологией Apple сможет раскрыть гораздо более широкие возможности распознавания жестов.

Напомним, что патентная заявка означает, что инженеры и разработчики Apple активно работают над этой технологией, но это не гарантирует ее скорого запуска. Тем не менее этот патент, приписываемый семи изобретателям, демонстрирует стремление Apple выйти за рамки существующих технологий и исследовать новые возможности для улучшения взаимодействия пользователей с их устройствами.

Добавление электродов в ремешки Apple Watch для распознавания жестов пальцев может стать большим шагом вперед в мире смарт-часов. Пока неясно, как и когда эта технология будет интегрирована в будущие модели Apple Watch.