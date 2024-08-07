Часы Apple оснащены множеством датчиков, которые могут определять движения и другие данные. Однако то, что Apple не использует, - это ремешки, которые находятся даже ближе к нашей коже и могут передавать большое количество данных на корпус, чтобы улучшить взаимодействие с устройством. В патенте, поданном Apple, упоминается возможность того, что в ближайшем будущем ремешки для Apple Watch станут умными.
Инженеры Apple изучают возможность добавления электродов в ремешки Apple Watch для обнаружения движений мышц и жестов пальцев. Эта инновация может произвести революцию в способах взаимодействия пользователей с Apple Watch, открыв возможность новых взаимодействий в watchOS без необходимости касаться экрана.
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Патент под названием "Electrodes For Gesture Recognition" подчеркивает текущие ограничения методов управления жестами, такие как ограниченный диапазон датчиков касания или приближения. В отличие от этих методов, использование электродов позволит более точно и широко распознавать жесты.
Предлагаемые электроды будут регистрировать сигналы электромиографии (ЭМГ) от мышц и сухожилий предплечья и запястья. Такой подход будет интегрирован непосредственно в ремешок часов, что позволит улавливать движения пальцев с исключительной точностью. В патенте упоминается интеграция нескольких рядов электродов и проводов в ремешок, а также использование опорных и активных электродов для захвата сигналов ЭМГ в разных точках ремешка.
В настоящее время Apple Watch уже обладают некоторыми возможностями распознавания жестов пальцев. Например, функция Double Tap позволяет ответить на звонок, получить доступ к функциям или даже очистить уведомления простым жестом. Однако эти возможности остаются ограниченными. С новой запатентованной технологией Apple сможет раскрыть гораздо более широкие возможности распознавания жестов.
Напомним, что патентная заявка означает, что инженеры и разработчики Apple активно работают над этой технологией, но это не гарантирует ее скорого запуска. Тем не менее этот патент, приписываемый семи изобретателям, демонстрирует стремление Apple выйти за рамки существующих технологий и исследовать новые возможности для улучшения взаимодействия пользователей с их устройствами.
Добавление электродов в ремешки Apple Watch для распознавания жестов пальцев может стать большим шагом вперед в мире смарт-часов. Пока неясно, как и когда эта технология будет интегрирована в будущие модели Apple Watch.