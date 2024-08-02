Объявлена дата презентации Huawei Nova Flip, который станет первым вертикальным складным телефоном серии Huawei Nova.

Сегодня Huawei объявила, что Nova Flip будет выпущен 5 августа (понедельник) в 19:00 по местному времени (14:00 TSI). Дизайн и цветовые варианты телефона также были подтверждены на опубликованных изображениях. Это будут зеленый, розовый (Sakura Pink), белый (Zero White) и черный (Starry Black).

Технические характеристики Huawei Nova Flip пока не уточняются. Однако, согласно предыдущим утечкам и информации, предоставленной Huawei, он оснащен 6,94-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц на передней панели и 2,14-дюймовым экраном на крышке.

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Кроме того, телефон, который будет питаться от аккумулятора емкостью 4 400 мАч, сопровождается поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Huawei Nova Flip, толщина которого, как утверждается, составляет 6,88 мм, а вес - 196 г, предложит 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ дискового пространства. В его основе будет лежать процессор Kirin 9000S. Что касается камеры, то здесь нас ждет камера 50 + 8 Мп и внутренняя камера selfie на 32 Мп. Помимо Nova Flip, на мероприятии, которое состоится 5 августа, также ожидается представление моделей MatePad Pro и MatePad Air.