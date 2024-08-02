Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Дата выхода Huawei Nova Flip назначена на 5 августа
Объявлена дата презентации Huawei Nova Flip, который станет первым вертикальным складным телефоном серии Huawei Nova.

Сегодня Huawei объявила, что Nova Flip будет выпущен 5 августа (понедельник) в 19:00 по местному времени (14:00 TSI). Дизайн и цветовые варианты телефона также были подтверждены на опубликованных изображениях. Это будут зеленый, розовый (Sakura Pink), белый (Zero White) и черный (Starry Black).

Технические характеристики Huawei Nova Flip пока не уточняются. Однако, согласно предыдущим утечкам и информации, предоставленной Huawei, он оснащен 6,94-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц на передней панели и 2,14-дюймовым экраном на крышке.

реклама

Кроме того, телефон, который будет питаться от аккумулятора емкостью 4 400 мАч, сопровождается поддержкой быстрой зарядки 66 Вт.

Huawei Nova Flip, толщина которого, как утверждается, составляет 6,88 мм, а вес - 196 г, предложит 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ дискового пространства. В его основе будет лежать процессор Kirin 9000S. Что касается камеры, то здесь нас ждет камера 50 + 8 Мп и внутренняя камера selfie на 32 Мп. Помимо Nova Flip, на мероприятии, которое состоится 5 августа, также ожидается представление моделей MatePad Pro и MatePad Air.

#смартфон #huawei #складной смартфон #презентация #huawei nova flip
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Опубликован ТОП-10 самых популярных смартфонов в мире — в него вошли Apple, Samsung и Xiaomi
1
Российские войска вышли к дороге Угледар-Марьинка по которой шло снабжение ВСУ
+
В России продолжается строительство Тихоокеанской железной дороги - запуск намечен на 2025 год
5
Почему геймеры не покупают мониторы с разрешением 4К, и что придёт на смену народному 1080р
53
В России установлен рекорд по вместимости «Буханки» - в микроавтобусе УАЗ поместились 48 человек
4
ВС РФ получили робота "Варан", способного вести разведку, перемещать грузы или поддерживать штурмы
+
Провайдеры объяснили, почему в России плохо работает YouTube
27
Defense Post: Индия в скором времени получит от России самые дальнобойные в мире зенитные ракеты
+
Samsung Galaxy S24 FE показывает лучшую производительность, чем Galaxy S24 и S24+ на том же чипсете
+
TWZ: Новый российский БПЛА "Гербера" способен подключаться к сети 4G на Украине
+
Российский ракетный двигатель РД-180 в последний раз доставил в космос груз Пентагона
10
Tensor G4 будет использовать меньше ядер, чем Tensor G3
+
Российские производители радиоэлектроники просят Минпромторг поскорее запретить госкомпаниям покупать импортную технику
18
Российская компания Encore Energy внедрила беспилотники на своём заводе в Дубне
2
В Китае готовится к выходу собственный процессор для искусственного интеллекта Cixin P1
1
Украинский военный аэродром в Миргороде снова подвергся российскому ракетному удару
+
ASUS готовит игровой планшет ROG Z13 Flow с процессором Strix Halo мощностью 110 Вт
+
Forbes: новейший северокорейский ПТРК замечен на вооружении российской армии
+
Заводские версии танков Т-80БВМ и Т-72Б3М получили новую защиту от дронов
+
Госдума готовит ряд законопроектов, нацеленных на урегулирование вопросов миграции
+

Популярные статьи

МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
27
Куда исчезли Х-95, «Острота» и «Гремлин» - новейшие гиперзвуковые ракеты РФ
6
Обходим защиту Denuvo в пару кликов и запускаем последнюю версию Fifa
11
"Тихое место: День первый", "Дэдпул и Россомаха" - краткий обзор новых фильмов
6
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
2
Что известно о новой гиперзвуковой ракете РФ Х-95: облик и боевые возможности
4
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – какая видеокарта быстрее и выгоднее по цене на вторичном рынке
13
Что делать, если Windows не запускается
15
Как собрать мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia летом 2024 года, не переплатив ни рубля
8
Новый закон США заставит американские компании "начать подготовку" к битве за Тайвань
5

Сейчас обсуждают

Анатолий Шведцов
15:27
интересно, он может собирать бананы
NVIDIA представляет «Джеймса» — нового цифрового помощника с эмоциями и реалистичным лицом
cibershot
15:24
Digma не ставит мусор как китайцы
Краткий обзор накопителя Digma SATA-III 256GB (DGSR2256GS93T)
Дмитрий Ниязов
15:23
Супер! Если нужно что-то сделать невозможное зовите русских.
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
АЕV
15:20
Зачем бмд4 вообще нужен?? Стоит дорого и не востребован в современных конфликтах, вояки с этой техники пересаживаются на БМП которая хотяб чуть лучше защищена от поражения и есть шанс выжить в отличии...
«Курганмашзавод» передал в войска новую партию БМД-4М и БМП-3
cibershot
15:17
В GTA 4 погоняй, 60 фпс будет изредка стабильно
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
Imya12f
15:13
А какого на превью украинское удостоверение?
Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении ответственности за сокрытие госномеров автомобиля
Shroud Solo
14:59
На какого иди0та это рассчитана? Какая нахрен стелс с гиперзвуковом? Это две невозможных концепций как вода и огонь при гиперзвуковой скорости температура у объекта будет выше 700-1000 градусов благод...
МиГ-41 или ПАК ДП - подробности разработки перспективного российского высотного перехватчика
Мохнатый
14:39
Не поверите - до сих пор сижу на 4790K. В связке с 2060 Super в Киберпанке на высоких 70 ФПС...
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
BreakTheHeaD
14:36
Ну это уже неправда. Есть QD-led а есть QD-oled. Так вот первый это обычный ледовский экран с подсветкой из квантовых точек. А второй как раз таки полноценный OLED со слоем квантовых точек, что как бы...
Что не так с игровыми OLED-мониторами
Артём Николаев
14:31
Спасибо Интелу за сохранение инвестиций! Что топовая карета не превращается в тыкву за 3 года, как это было в 90е и нулевые.
Core i7-4770K vs Core i3-14100F – как Intel за 10 лет превратилась из лидера рынка в аутсайдера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем