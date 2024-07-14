На мероприятии Unpacked 2024 компания Samsung представила свой новый складной телефон Galaxy Z Flip 6, который улучшает мобильную фотографию. Одной из главных особенностей камеры Z Flip 6 является поддержка формата Expert RAW.

Samsung предлагает приложение «Expert RAW» для любителей и профессионалов, которые хотят делать высококачественные фотографии на своих телефонах Galaxy. Однако не все модели Samsung поддерживают это приложение. Например, серия Galaxy Z Flip не поддерживала его ранее, но ситуация изменится с появлением новой модели — Galaxy Z Flip 6.

«Expert RAW» — это приложение для камеры, которое позволяет делать фотографии в формате RAW. В отличие от стандартных фотографий в формате JPEG, RAW-снимки занимают больше места, но обеспечивают более широкий динамический диапазон. Это означает, что на таких фотографиях можно увидеть больше деталей в светлых и тёмных областях. Кроме того, приложение предоставляет множество ручных настроек, таких как ISO, выдержка, EV и замер, что позволяет пользователям получить именно тот снимок, который они хотят.

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источник: ytechb.com

Samsung также оптимизировал уровень шума в файлах DNG — формате, который предпочитают профессиональные фотографы из-за высокого качества данных изображения. Благодаря более интеллектуальной регулировке уровня шума, Z Flip 6 обеспечивает высокую детализацию и чёткость снимков.

Ещё одной особенностью складного телефона является интеграция технологии искусственного интеллекта, которая автоматически улучшает изображения в форматах JPG и DNG. Используя искусственный интеллект, Z Flip 6 интеллектуально обрабатывает изображения, добиваясь оптимальных результатов.