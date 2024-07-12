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dima0782
Представлен новый электрический Ford Capri
Компания Ford вновь представила легендарный Capri в виде электрического внедорожника. Запас хода составляет 627 км, автомобиль привлекает внимание современным дизайном и передовым оборудованием.

Компания Ford, которая хочет вернуть себе лидерство на европейском рынке, представила свой новый электрический внедорожник, названный в честь культовой модели Capri 1969 года. 

Дизайн и размеры

Ford перенес в новую модель не только название, но и некоторые элементы дизайна оригинального Capri, выпущенного в 1969 году. Фирменная решетка радиатора в виде черной полосы, протянувшейся между двумя фарами, напоминает оригинальный Capri, а такие детали, как покатая С-образная стойка в стиле купе и овальное заднее стекло, также напоминают о старой модели. 

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Используя платформу MEB от Volkswagen, электрический Ford Capri представляет собой среднеразмерный автомобиль с кузовом типа фастбэк, длина которого составляет 4 634 мм, ширина - 1 872 мм, высота - 1 626 мм, а колесная база - 2 767 мм. Автомобиль имеет спортивную внешность с покатыми С-образными стойками, но в то же время имеет ограниченное внутреннее пространство.

Дизайн интерьера и оборудование

В салоне установлен 14,6-дюймовый вертикально ориентированный информационно-развлекательный экран. Этот экран можно сдвинуть назад, чтобы получить доступ к специальному отсеку для хранения. Также имеется тепловой насос, который помогает увеличить запас хода в зимнее время. 

В стандартное оснащение всех моделей входят сиденья с поддержкой массажа в 12 направлениях, обогреваемые и складывающиеся боковые зеркала, проецирующие изображение Capri на землю, беспроводная зарядка телефона, беспроводная поддержка Apple CarPlay и Android Auto, матричные светодиодные фары, дверь багажника с функцией hands-free и аудиосистема B&O с 10 динамиками и сабвуфером. В комплектацию модели Premium входит пакет помощи водителю, включающий колеса размером от 19 до 20 дюймов, дисплей, активную систему помощи при парковке, систему помощи при смене полосы движения и 360-градусную камеру.

Варианты двигателей и аккумуляторов

Ford Capri предлагается с двумя различными конфигурациями двигателей. Во-первых, 282 л.с. (210 кВт) заднеприводная модель разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,4 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч. Во-вторых, двухмоторная модель AWD мощностью 335 л.с. (250 кВт) разгоняется от 0 до 100 км/ч за 5,3 секунды. 

В качестве батареи используются литий-ионные элементы типа NMC. Если базовая версия оснащена батареей емкостью 77 кВт/ч, которая поддерживает скорость зарядки до 135 кВт, то в двухмоторной версии эти показатели увеличиваются до 185 кВт и 79 кВт/ч соответственно. По данным Ford, базовая модель способна проехать на одной зарядке 627 км, а версия AWD - 592 км.

Несмотря на то, что Ford официально не объявил цену автомобиля, ожидается, что в Европе он будет доступен по цене от 47 тысяч евро.

#авто #ford #электроавтомобили #ford capri
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Ford Capri возвращается в виде электрического кроссовера
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