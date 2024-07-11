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dima0782
Boeing и НАСА не спешат возвращать астронавтов Starliner с космической станции
НАСА до сих пор не назвало дату планируемого возвращения "Starliner" на Землю

Два астронавта НАСА останутся на Международной космической станции (МКС) еще как минимум на несколько недель, поскольку продолжаются испытания проблемного корабля Boeing Starliner, который доставил их на станцию во время первого испытательного полета с экипажем. Буч Уилмор и Суни Уильямс находятся на станции в безопасности и, как утверждает НАСА, не застряли на мели, но они пока не вернутся домой из-за проблем с двигателем их космического корабля.

На прошедшей вчера пресс-конференции со станции Уилмор с особым восторгом отозвался об управлении космическим кораблем после запуска. "Космический корабль показал себя невероятно хорошо", - сказал он.

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В рамках оценки космического корабля астронавты выставляют оценки от 1 до 10 по шкале Купера-Харпера, где 1 - это наилучший результат. "За все годы летных испытаний я ни разу не ставил единицу по шкале оценки Купера-Харпера за управляемость, но я поддался искушению", - сказал он.

Однако после первого дня возникли проблемы с двигателями Starliner, что вызвало проблемы с управляемостью. Однако даже с учетом этих проблем Уилмор сказал, что стыковка космического корабля с МКС все равно была очень точной.

Астронавты-испытатели экипажа Boeing Starliner Бутч Уилмор и Суни Уильямс дают интервью на борту Международной космической станции в среду, 10 июля. Телеканал NASA

Уильямс подробно рассказал о том, чем занималась пара во время пребывания на МКС, включая проверку Starliner и проверку того, что в нем могут комфортно разместиться четыре человека. Вместе с другими членами нынешнего экипажа МКС они выполняли задачи по техническому обслуживанию станции, например, заменяли насосы и занимались научными исследованиями.

Что касается проблем со Starliner, Уильямс был спокоен, сказав: "Это испытательный полет, поэтому мы ожидали встретить какие-то проблемы, и мы их находим и исправляем".

Позднее представители НАСА и Boeing обсудили проблемы с прессой. "Мы не торопимся на земле, чтобы проанализировать все данные, которые у нас есть, прежде чем принять решение о возможности возвращения. Нам нужно время, чтобы укрепить доверие к космическому кораблю, понять работу двигателей", - сказал Стив Стич, руководитель программы НАСА "Коммерческий экипаж", который подробно рассказал о некоторых испытаниях, проводимых в связи с проблемами с двигателями. "То, что мы делаем, не является чем-то необычным для нового космического корабля". Он также подчеркнул, что в экстренной ситуации Уильям и Уилмор могут использовать Starliner для возвращения на Землю.

НАСА до сих пор не назвало дату планируемого возвращения "Starliner" на Землю, хотя отбытие нынешнего экипажа МКС № 8 и прибытие экипажа № 9, запланированные на середину августа, будут влиять на расписание. Есть вероятность, что Starliner вернется на Землю в конце июля, но пока об этом точно не известно.

Самой острой проблемой для Starliner с точки зрения времени, проведенного на орбите, являются его батареи, которые изначально должны были использоваться только в течение 45 дней. В настоящее время Starliner находится в космосе 35 дней, но Стич сказал, что батареи здоровы и не имеют никаких проблем с производительностью, так что это время может быть потенциально продлено.

Тем временем астронавты останутся на станции и настроены оптимистично. "Это мир испытаний", - сказал Уилмор. "С каждым космическим кораблем, который когда-либо создавался, возникало множество проблем, и такова природа того, что мы делаем".

#космос #наса #starliner #астронавты #астронавты наса
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