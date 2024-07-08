Стало известно о новом автомобиле, который войдет в линейку Neue Klasse от BMW. Закамуфлированный автомобиль будет представлять собой двухдверное купе, напоминающее дизайн культовой модели M1.

Немецкий автомобильный бренд BMW, как и многие другие марки по всему миру, уделяет особое внимание электромобилям. Компания привлекает внимание своей новой серией электрических моделей под названием "Neue Klasse". Теперь в этой серии появилась новая модель.

Новый прототип, запечатленный в камуфляже, дает представление о его дизайне. Изображения были сделаны шпионами CarBuzz в Германии. Судя по фотографиям, новая модель, которая привлечет внимание автолюбителей, уже на подходе.

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Автомобиль, попавший на камеру, описывается как прототип. Это совершенно новая модель, не похожая на концептуальный седан Vision Neue Klasse, электрическую 3 Series или Neue Klasse X, которые мы видели ранее. На фотографиях изображено двухдверное купе.

Своим угловатым дизайном новое электрическое купе, над которым работает BMW, напоминает одну из самых знаковых моделей марки - M1. В нем прослеживаются черты предыдущих автомобилей на платформе Neue Klasse, но есть и свои спортивные детали. В частности, передняя часть напоминает легендарный спорткар. Приподнятая задняя часть и покатая крыша также являются яркими элементами.

По изображениям сложно сказать, будет ли это суперкар или автомобиль более низкого уровня. Однако ожидается, что эта модель будет меньше и расположится чуть выше 3 Series в семействе Neue Klasse. Для получения точной информации необходимо дождаться официального анонса.