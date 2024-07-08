Гуманоидный робот Kuavo, разработанный в результате совместной работы Huawei и Leju Robotics, прошел испытания и был признан успешным на заводе марки электромобилей Nio.

Китайский гигант Huawei протестировал своего человекоподобного робота Kuavo на заводе компании Nio.

Kuavo был разработан в сотрудничестве с Leju Robotics и работает под управлением операционной системы HarmonyOS и искусственного интеллекта Pangu, разработанного самой Huawei. Этот робот предназначен для использования в повседневной и промышленной работе и будет помогать в производственном отделе Nio.

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Huawei представила Kuavo на конференции разработчиков HDC 2024 в июне. Компания уже использовала гуманоидных роботов на своих заводах и считает, что Kuavo может помочь оптимизировать производственные процессы.

Nio, компания, которая придает большое значение использованию гуманоидных роботов в автомобилестроении, уже использовала таких роботов на своих заводах в прошлом. Поэтому было решено протестировать Kuavo именно на заводе Nio.

По мнению китайских чиновников, человекоподобные роботы хорошо подходят для контроля качества и выполнения многозадачных функций на предприятиях по производству автомобилей. Однако на рынке пока мало гуманоидных роботов, и их распространение может полностью изменить работу на заводах.