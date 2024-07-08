Появилась первая электрическая модель C-SUV марки Skoda, хотя и в камуфляже. Вот характеристики новой Skoda Elroq.

Компания Skoda продолжает расширять свой автомобильный модельный ряд. Чешский автопроизводитель, входящий в состав концерна Volkswagen AG, внимательно следит за мировыми тенденциями в автомобильной индустрии.

В 2023 году, на фоне взрывного роста спроса на кроссоверы и внедорожники, марка также готовится к запуску первой полностью электрической модели в сегменте C-SUV. Этот автомобиль, известный под кодовым названием Skoda Elroq, уже дебютировал, хотя его дизайн пока скрыт под камуфляжем.

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Несмотря на то, что внешний вид модели ещё не раскрыт полностью, уже можно увидеть, что она сохраняет узнаваемый дизайн VAG Group, но при этом становится первой моделью Skoda, которая принимает новый язык дизайна под названием Skoda Modern Solid.

Как компактный внедорожник, он обеспечивает комфортное вождение, особенно в городе. Благодаря электрической силовой установке, он соответствует строгим стандартам Евросоюза по нулевому уровню выбросов.

Новые модели Skoda Elroq будут доступны в четырёх комплектациях: 50, 60, 85 и 85x. Elroq 50 начального уровня оснастят батареей ёмкостью 55 кВт/ч и заднеприводным электромотором мощностью 125 кВт. Elroq 60 получит батарею ёмкостью 63 кВт/ч и электромотор мощностью 150 кВт. А Elroq 85 и 85x будут оснащены батареей ёмкостью 82 кВт/ч и электромотором мощностью 210 кВт.

Elroq поддерживает зарядку от сети переменного и постоянного тока с различной скоростью. При использовании постоянного тока со скоростью до 175 кВт батарея Elroq может зарядиться с 10% до 80% менее чем за 28 минут. Автомобиль сможет проехать на одной зарядке до 560 км.