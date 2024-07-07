Компания Motorola, существующая на рынке смартфонов под крышей Lenovo, продолжает распространять Android 14. Теперь новая версия появилась на Motorola Razr 40 и 40 Ultra

Обновление Android 14, представленное Google в прошлом году, еще не добралось до всех моделей, и его распространение продолжается. Компания Motorola, которая в последнее время ориентируется на средний сегмент и старые флагманские устройства, поставила новую версию еще на две модели. Android 14 теперь готова для Razr 40 и 40 Ultra.

Согласно информации с Reddit и 9to5google, Motorola завершила обновление Android 14 для моделей Razr 40 и 40 Ultra (Razr и Razr+ 2023), представленных в 2023 году. Новое обновление, которое в настоящее время распространяется постепенно, приносит патч безопасности от мая 2024 года и уже доступно на рынке США. Поэтому можно сказать, что до глобального рынка оно доберется очень скоро.

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Новость об обновлении для Razr 40 и 40 Ultra не является неожиданной. Оба телефона были представлены в июне 2023 года с версией Android 13, а теперь перешли на версию Android 14. В связи с этим напомним, что они получат еще одно крупное обновление. Если говорить о самом обновлении. Android 14 принесет пользователям Razr+ несколько новых функций, например, функцию Always On Display (AOD) для внешнего дисплея крышки.

Что касается других нововведений, то Android 14 выделяется более крупными шрифтами, более интеллектуальным масштабированием и опциями доступности. Кроме того, Android 14 предлагает расширенные возможности совместного доступа. Плюс к этому, в нем реализованы такие функции, как клонирование приложений, фоновые задачи, корректировка загрузки и выгрузки, а также поддержка 10-битных HDR-изображений.