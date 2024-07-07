Это предстоящее устройство уже прошло сертификацию на китайском сайте 3C, и теперь к этому списку добавилась еще одна сертификация.

Redmi K70 Ultra - смартфон, о котором уже давно ходят слухи, наконец, был официально представлен несколько дней назад. Несмотря на то, что дата запуска этого устройства все еще остается загадкой, согласно предыдущим сообщениям, смартфон может дебютировать в 3 квартале 2024 года.

Это предстоящее устройство уже прошло сертификацию на китайском сайте 3C, и теперь к этому списку добавилась еще одна сертификация. Redmi K70 Ultra с модельным номером 2407FRK8EC был замечен в базе данных Geekbench.

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Устройство получило 2218 баллов за одно ядро и 7457 баллов за многоядерный процессор. Судя по листингу, смартфон может быть оснащен SoC MediaTek Dimensity 9300 Plus. Работать он будет под управлением ОС Android 14 и предлагать 16 ГБ оперативной памяти. Кроме того, источник @ZionsAnvin сообщил, что смартфон будет представлен в четырех вариантах - 12 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/512 ГБ, 16 ГБ/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Уже подтверждено, что Redmi K70 Ultra будет поставляться со степенью защиты IP68. И как сообщалось ранее, устройство будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Ожидается, что в ближайшие дни бренд объявит дату запуска смартфона, а также раскроет некоторые характеристики предстоящего устройства.