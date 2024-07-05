Согласно последним утечкам, компания Apple работает над новым устройством для умного дома. Устройство может быть совместимо с Apple Intelligence.

Согласно новым данным, компания работает над созданием умного устройства, похожего на Google Nest, которое будет совместимо с Apple Intelligence. Также планируется выпуск новых телевизоров Apple TV.

Команда MacRumors обнаружила в программном обеспечении Apple информацию о новом устройстве для умного дома под названием Home Accessory17.1. Предполагается, что это новый помощник Apple для умного дома с поддержкой Siri. Сначала считалось, что это обновление для HomePod, но оказалось, что HomePod зарегистрирован в операционных системах Apple как AudioAccessory. Кроме того, код 17.1 в названии устройства будет использоваться как iPhone17.1 в новой серии iPhone 16. Использование компанией того же кода идентификатора может указывать на то, что устройство для умного дома будет оснащено процессором A18 Bionic.

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Если процессор A18 Bionic будет включён в устройство для умного дома, это свидетельствует о том, что оно может поддерживать Apple Intelligence. Команда, изучающая систему, обнаружила два устройства с названиями идентификаторов AppleTV14.4 и AppleTV14.5, которые, согласно другой утечке, связанной с помощником для умного дома, могут быть представлены как Apple TV и Apple TV Pro. Предполагается, что они будут оснащены процессором A18 Bionic и поддерживать искусственный интеллект. Apple TV 4K третьего поколения с процессором A15 Bionic, которая продаётся в настоящее время, была представлена в 2022 году.

Собрав все эти утечки, можно предположить, что компания стремится внедрить Apple Intelligence в свои продукты с помощью нового устройства для умного дома. Создание целой экосистемы с автоматикой позволит искусственному интеллекту выполнять операции, которые вы делаете, когда приходите домой: включать кондиционер или свет. Ожидается, что компания представит все эти устройства на своём мероприятии осенью.