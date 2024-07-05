Китайский автопроизводитель Chery представил гибридный двигатель QPower PHEV, оснащенный по последнему слову техники.

Компания Chery официально анонсировала QPower PHEV, с которым связаны большие надежды на технологию гибридных двигателей. Новый гибридный двигатель весом всего 105 кг превосходит промышленные стандарты, а его тепловой КПД составляет 44,5 %. Компания уделяет особое внимание надежности этого двигателя.

Chery укрепляет свой опыт в производстве двигателей, работающих на ископаемом топливе, с помощью передовых технологий, что способствует росту продаж в последнее время.

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Технология QPower компании Chery ориентирована на основные силовые агрегаты, такие как двигатели внутреннего сгорания, подключаемые гибриды и электромобили. Новая технология PHEV, представленная под брендом QPower, поднимает планку тепловой эффективности. Разработанный с высоким коэффициентом вихреобразования и интенсивно турбулентной системой сгорания, силовой агрегат обеспечивает стабильное сгорание при уровне EGR 27 %.

Китайский производитель разработал очень легкий двигатель, использовав в нем множество облегченных технологических решений. Этот двигатель успешно прошел всесторонние проверочные испытания двигателя, трансмиссии и автомобиля. Успешно пройдя 3 млн км испытаний, двигатель готов к использованию в различных моделях.

Команда испытателей Chery также провела специальные тесты на нагрев, размораживание, оттаивание, холодный запуск и совместимость с низкими температурами, а также всесторонние динамические исследования автомобиля.