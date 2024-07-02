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dima0782
Capcom выпустит Deluxe Remaster-версию классической зомби-игры Dead Rising в сентябре
Обновленная на движке RE Engine, Dead Rising Deluxe Remaster получит автосохранение, улучшенный пользовательский интерфейс и множество других нововведений.

Популярная игра Dead Rising от Capcom, посвященная охоте на зомби, возвращается к жизни под названием Deluxe Remaster. Выпущенная в 2006 году, новая версия оригинальной игры встретит любителей игр 19 сентября 2024 года. Ремастер, анонсированный на мероприятии Capcom Next, предложит игрокам качественные улучшения, такие как автосохранение, переработанное управление и улучшенный пользовательский интерфейс.

Игра, переделанная на движке RE Engine, привнесет в графику множество новшеств - от мимики персонажей до текстур материалов и брызг крови. Согласно описанию на странице игры в Steam, персонажи и окружение были полностью переработаны и значительно улучшены по сравнению с оригиналом. На экране можно будет увидеть полчища зомби с полностью воссозданной графикой.

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источник: irongamers.ru / автор: Capcom

В цифровую делюкс-версию игры войдут 17 дополнительных костюмов для Фрэнка и 17 музыкальных треков, которые будут звучать в торговом центре. Оригинальная Dead Rising, разработанная японской компанией Capcom и спродюсированная Кейдзи Инафуне, вышла в 2006 году. Игра рассказывает о фотожурналисте Фрэнке Уэсте, оказавшемся в ловушке в кишащем зомби торговом центре в вымышленном городе Уилламетт, штат Колорадо.

#игра #ремастер #игры про выживание #игры про зомби #dead rising deluxe
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