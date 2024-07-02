Компания Ubisoft планирует регулярно выпускать новые игры серии Assassin's Creed, и частью этого плана является выпуск ремейков классических игр серии Creed.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо поделился планами на будущее франшизы Assassin's Creed. Он заявил, что компания стремится выпускать игры серии более регулярно, но при этом не хочет, чтобы они были одинаковыми каждый год.

Для достижения этой цели Ubisoft планирует создавать игры в различных стилях и ремейки классических частей франшизы. Это означает, что издательство может заняться переработкой некоторых игр Assassin's Creed.

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фото: Ubisoft

Ив Гиймо отметил, что в некоторых старых играх серии есть интересные и богатые миры, которые можно было бы «осовременить» с помощью ремейка. Это может означать добавление большего количества элементов, похожих на RPG, как в современных версиях Assassin's Creed.

По слухам, первым ремейком может стать популярная Assassin's Creed IV: Black Flag (2013). В этом случае Ubisoft будет использовать новейшие технологии движка для воссоздания игры. Важно отметить, что речь идёт не о простом ремастере, а о полноценном ремейке, подобном тому, что Capcom сделала с классическими играми Resident Evil.

Генеральный директор также подчеркнул, что новые части франшизы будут отличаться друг от друга. Например, грядущая игра Assassin's Creed Hexe, посвящённая колдовству и ужасам, будет непохожа на Assassin's Creed Shadows.