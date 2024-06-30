Замена аккумулятора в классических телефонах не представляла проблемы для любого пользователя и занимала буквально мгновение, то же самое можно было сказать и о первых смартфонах. Однако сегодня извлечение батареи - дело непростое и обычно требует посещения сервисного центра. В смартфонах iPhone этот процесс еще более усложнен.

Большинство новых смартфонов имеют изящный корпус, но, к сожалению, замена аккумулятора - процесс более сложный, чем раньше. Ожидается, что новые правила ЕС заставят производителей изменить эту политику и упростить замену батарей в смартфонах. Источники The Information утверждают, что замена батареи в iPhone 16 станет немного проще. Хотя этот процесс все равно потребует необходимых знаний и инструментов.

Инженеры компании из Купертино намерены использовать меньше клея, удерживающего батарею в iPhone, и тестируют способы облегчить ее извлечение. Существующий метод требует использования пинцета и растягивания клейкой полоски. Нанесение нового клея также не самая простая задача. В новой модели аккумулятор будет находиться в металлическом корпусе.

реклама

источник: ru.freepik.com / автор: wirestock

Вместо этого он будет отклеиваться с помощью инструмента с электрическим приводом. Таким образом, замена батареи теоретически станет более быстрой и менее проблематичной. Конечно, Apple уже позволяет самостоятельно заменить батарею с помощью сервиса Apple Service Repair, но для этого все равно придется использовать специальные инструменты, предоставляемые компанией.

Стоит отметить, что упрощение процесса замены батареи iPhone - это не просто добрая воля гиганта, а необходимость соответствовать нормам Европейского союза.

В 2023 году был выпущен регламент, который обязывает производителей электронного оборудования, работающего на аккумуляторах, использовать батареи, которые пользователь будет заменять самостоятельно, а также будет предоставлена возможность делать это вообще. У компаний есть время до 2027 года, чтобы выполнить эти правила.