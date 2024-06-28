Конор МакГрегор, одна из самых известных звезд мира ММА, появится в игре Hitman.

Конор Макгрегор, известный как один из лучших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА), теперь появился в мире игры Hitman. В одном из периодических убийств Hitman он станет нашей целью.

Хотя сотрудничество между разными сферами не является чем-то новым, такой интересный случай мы встречаем впервые. Конор Макгрегор, который ранее снялся в эпизодической роли в фильме «Дом у дороги» и заявил о своём желании принять участие в мире кино и игр в новом периоде, теперь будет участвовать в новом бесплатном дополнении к Hitman.

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Конор Макгрегор завоевал огромную популярность благодаря своим поединкам с Флойдом Мейвезером и Хабибом Нурмагомедовым. Теперь он выходит в мир игр. Одно из первых имён, которые приходят на ум, когда речь заходит о смешанных единоборствах, станет целью игроков в новом контенте Hitman World of Assassination.

Ранее производителям Hitman удавалось повысить популярность игры за счёт включения в неё таких известных имён, как Шон Бин. Однако сотрудничества такого масштаба ещё не было. По словам продюсеров, игроки смогут использовать различные методы, чтобы нейтрализовать Макгрегора в специальной миссии.

Миссия будет включать в себя фирменные элементы скрытности и креативности. Игроки смогут ликвидировать Макгрегора тихо и незаметно, либо с помощью более сложного и спланированного убийства.