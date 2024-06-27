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dima0782
Представлен полностью электрический Hyundai INSTER — запас хода до 355 км
Новый INSTER, который станет самым дешевым электромобилем Hyundai, будет доступен на мировом рынке, особенно в Корее, начиная с лета этого года.

Новый Hyundai INSTER, чьи изображения были представлены недавно, был официально представлен сегодня. 

Новый Hyundai INSTER создан на базе бензиновой модели Casper, которую марка продает только на корейском рынке. Дизайн кузова, в котором преобладает тема пиксельной подсветки, полностью повторяет Casper за исключением мелких деталей.

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INSTER - это компактный автомобиль, ориентированный на городскую мобильность. Его длина составляет 3825 мм, ширина - 1610 мм, высота - 1575 мм, а колесная база - 2580 мм. Несмотря на то, что дизайн кузова почти такой же как у Casper, он на 23 см длиннее. Благодаря тому, что он электрический, колесная база также довольно длинная. Это отразится и на пространстве, предлагаемом в салоне.

В передней части автомобиля тонкие светодиодные светильники с пиксельной тематикой расположены на черной панели. В нижней части находится черная глянцевая область, выполненная в виде закрытой панели и круглой светодиодной подсветки. Серый нижний бампер и черные пластиковые вставки на юбках придают INSTER поперечный вид, а опциональные 15- или 17-дюймовые колеса также привлекают внимание своим дизайном.

Интерьер

Дизайн интерьера во многом повторяет модель Casper, но при этом колесная база на 18 см длиннее, что делает жилое пространство более просторным. Здесь установлен большой 10,25-дюймовый мультимедийный экран, а для тканевой обивки предлагаются различные цветовые решения. В зависимости от версии, в оснащение входят беспроводная зарядка для мобильного телефона, 64-цветное окружающее освещение, подогрев передних сидений, люк, автоматический климат-контроль, система V2L и множество передовых технологий помощи при вождении.

В салоне INSTER могут разместиться четыре человека. Между передними сиденьями расположены два подстаканника. В будущем появится 5-местный вариант, в котором вместо этих подстаканников будет сидеть еще один человек. Все сиденья можно сложить, чтобы получился ровный пол. Кроме того, задние сиденья можно сдвигать вперед и назад. В зависимости от положения задних сидений объем багажника варьируется от 280 до 351 литра.

Технические характеристики

Hyundai INSTER будет доступен в стандартной и длиннобазной комплектациях. В начальной комплектации используется электромотор мощностью 71 кВт (95 л.с.) и крутящим моментом 147 Нм. Запас хода этой системы, питающейся от батареи емкостью 42 кВт/ч, по данным WLTP составляет до 300 км. В версии с увеличенным запасом хода мощность двигателя возрастает до 84,5 кВт (113 л.с.), а емкость батареи - до 49 кВт/ч. Эта версия также предлагает запас хода до 355 км. Обе батареи имеют никель-марганец-кобальтовую химию (NMC), а тепловой насос входит в стандартную комплектацию.

Несмотря на то, что INSTER является автомобилем начального уровня А-сегмента, его батарея, поддерживающая быструю зарядку постоянным током мощностью 120 кВт, заряжается от 10 до 80 процентов за полчаса. Функция быстрой зарядки мощностью 11 кВт позволяет полностью зарядить малую батарею за 4 часа, а большую - за 4,5 часа. Как уже упоминалось выше, автомобиль оснащен функцией V2L (vehicle-to-load). Таким образом, можно питать различные электронные устройства, например, электровелосипеды или кемпинговое оборудование.

Hyundai INSTER поступит в продажу этим летом в Корее после дебюта на Международной выставке мобильности в Пусане в 2024 году. О цене пока ничего не сообщается.

#авто #hyundai #электроавтомобили #hyundai inster
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