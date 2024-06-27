Компания Samsung анонсировала 50-Мп сенсоры ISOCELL GNJ, 200-Мп ISOCELL HP9 и 50-Мп ISOCELL JN5. Эти камеры будут использоваться для телефото- и сверхширокоугольных камер в смартфонах высокого класса.

Samsung выпустила три новых датчика изображения ISOCELL для смартфонов. Компания представила 200-Мп ISOCELL HP9, 50-Мп ISOCELL GNJ и 50-Мп ISOCELL JN5. Возможно, мы увидим некоторые или все эти камеры в серии Galaxy S25, включая Galaxy S25 Ultra.

С оптическим форматом всего 1/1,4 дюйма Samsung ISOCELL HP9 является самой маленькой 200-Мп камерой в отрасли, наряду с ISOCELL HP3, которая была выпущена в июне 2022 года. Она также меньше, чем 1/1,3-дюймовый оптический формат ISOCELL HP2 в Galaxy S24 Ultra.

реклама

Новая матрица имеет собственные пиксели размером 0,56 мкм, но биннинг пикселей позволяет объединить до 16 соседних пикселей (4×4). Благодаря этому размер пикселя увеличивается до 2,24 мкм, что позволяет делать 12-мегапиксельные снимки в темных условиях.

источникISOCELL HP9 оснащена фирменными высокорефракционными микролинзами Samsung для улучшения поглощения света и качества изображения. Компания заявляет о 12-процентном улучшении светочувствительности для более яркой цветопередачи. Она также заявляет о 10-процентном увеличении производительности автофокуса. Samsung утверждает, что этот сенсор наиболее подходит для камер с телеобъективами благодаря отличной работе в условиях низкой освещенности и большому оптическому формату.

Зум-камеры традиционно оснащаются небольшими сенсорами. Например, 10-Мп камера с 3-кратным зумом в Galaxy S24 Ultra использует 1/3,52-дюймовый сенсор, а 50-Мп камера с 5-кратным зумом - 1/2,52-дюймовый сенсор. По словам Samsung, этот сенсор предназначен для улучшения качества изображения, автофокуса, высокого динамического диапазона (HDR) и частоты кадров в секунду при съемке с зумом.

Новая 200-мегапиксельная камера Samsung также оснащена алгоритмом ремозаики для режимов 2- или 4-кратного зума внутри сенсора. В сочетании с телефотомодулем с 3-кратным зумом можно получать изображения почти без потерь при 12-кратном увеличении. Пока неясно, будет ли Samsung использовать эту технологию в Galaxy S25 Ultra.

ISOCELL GNJ от Samsung - это 50-Мп двухпиксельный сенсор с пикселями размером 1,0 мкм и оптическим форматом 1/1,57 дюйма. Судя по всему, это обновленная версия 50-Мп камеры ISOCELL GN3, которая используется в качестве основной в Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S23 и Galaxy S23+.

В целом это выглядит как усовершенствованная камера с едва заметными улучшениями, а не как нечто совершенно новое. Samsung заявляет о повышении энергоэффективности на 29 % в режиме предварительного просмотра камеры и на 34 % при записи видео (4K-видео со скоростью 60 кадр/с), но большинство технических характеристик, похоже, остались неизменными.

ISOCELL JN5 также может появиться в телефонах Samsung Galaxy S25. Этот 50-Мп сенсор имеет оптический формат 1/2,76 дюйма и пиксели размером 0,64 мкм. Благодаря таким характеристикам он может быть установлен где угодно. Samsung может использовать его в качестве сверхширокоугольной камеры во флагманах следующего поколения. Уже ходят слухи, что устройства будут оснащены 50-Мп сверхширокоугольной камерой. По крайней мере, модель Ultra, похоже, ее получит.

В официальном пресс-релизе, анонсирующем новые датчики изображения ISOCELL, руководитель Samsung Джесук Ли заявил: "Преодоление разрыва между основной и дополнительной камерами для повышения производительности датчиков изображения и обеспечения стабильного качества фотографий под любым углом - это новое направление развития отрасли. Мы продолжим устанавливать отраслевые стандарты и расширять технологические границы с помощью новой серии датчиков для мобильных устройств, в которых воплощены самые последние разработки".