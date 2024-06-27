Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
Samsung выпускает 200-Мп и 50-Мп сенсоры ISOCELL для смартфонов
Компания Samsung анонсировала 50-Мп сенсоры ISOCELL GNJ, 200-Мп ISOCELL HP9 и 50-Мп ISOCELL JN5. Эти камеры будут использоваться для телефото- и сверхширокоугольных камер в смартфонах высокого класса.

Samsung выпустила три новых датчика изображения ISOCELL для смартфонов. Компания представила 200-Мп ISOCELL HP9, 50-Мп ISOCELL GNJ и 50-Мп ISOCELL JN5. Возможно, мы увидим некоторые или все эти камеры в серии Galaxy S25, включая Galaxy S25 Ultra.

С оптическим форматом всего 1/1,4 дюйма Samsung ISOCELL HP9 является самой маленькой 200-Мп камерой в отрасли, наряду с ISOCELL HP3, которая была выпущена в июне 2022 года. Она также меньше, чем 1/1,3-дюймовый оптический формат ISOCELL HP2 в Galaxy S24 Ultra.

реклама

Новая матрица имеет собственные пиксели размером 0,56 мкм, но биннинг пикселей позволяет объединить до 16 соседних пикселей (4×4). Благодаря этому размер пикселя увеличивается до 2,24 мкм, что позволяет делать 12-мегапиксельные снимки в темных условиях.

источникISOCELL HP9 оснащена фирменными высокорефракционными микролинзами Samsung для улучшения поглощения света и качества изображения. Компания заявляет о 12-процентном улучшении светочувствительности для более яркой цветопередачи. Она также заявляет о 10-процентном увеличении производительности автофокуса. Samsung утверждает, что этот сенсор наиболее подходит для камер с телеобъективами благодаря отличной работе в условиях низкой освещенности и большому оптическому формату.

Зум-камеры традиционно оснащаются небольшими сенсорами. Например, 10-Мп камера с 3-кратным зумом в Galaxy S24 Ultra использует 1/3,52-дюймовый сенсор, а 50-Мп камера с 5-кратным зумом - 1/2,52-дюймовый сенсор. По словам Samsung, этот сенсор предназначен для улучшения качества изображения, автофокуса, высокого динамического диапазона (HDR) и частоты кадров в секунду при съемке с зумом.

Новая 200-мегапиксельная камера Samsung также оснащена алгоритмом ремозаики для режимов 2- или 4-кратного зума внутри сенсора. В сочетании с телефотомодулем с 3-кратным зумом можно получать изображения почти без потерь при 12-кратном увеличении. Пока неясно, будет ли Samsung использовать эту технологию в Galaxy S25 Ultra.

ISOCELL GNJ от Samsung - это 50-Мп двухпиксельный сенсор с пикселями размером 1,0 мкм и оптическим форматом 1/1,57 дюйма. Судя по всему, это обновленная версия 50-Мп камеры ISOCELL GN3, которая используется в качестве основной в Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S23 и Galaxy S23+.

В целом это выглядит как усовершенствованная камера с едва заметными улучшениями, а не как нечто совершенно новое. Samsung заявляет о повышении энергоэффективности на 29 % в режиме предварительного просмотра камеры и на 34 % при записи видео (4K-видео со скоростью 60 кадр/с), но большинство технических характеристик, похоже, остались неизменными.

ISOCELL JN5 также может появиться в телефонах Samsung Galaxy S25. Этот 50-Мп сенсор имеет оптический формат 1/2,76 дюйма и пиксели размером 0,64 мкм. Благодаря таким характеристикам он может быть установлен где угодно. Samsung может использовать его в качестве сверхширокоугольной камеры во флагманах следующего поколения. Уже ходят слухи, что устройства будут оснащены 50-Мп сверхширокоугольной камерой. По крайней мере, модель Ultra, похоже, ее получит.

В официальном пресс-релизе, анонсирующем новые датчики изображения ISOCELL, руководитель Samsung Джесук Ли заявил: "Преодоление разрыва между основной и дополнительной камерами для повышения производительности датчиков изображения и обеспечения стабильного качества фотографий под любым углом - это новое направление развития отрасли. Мы продолжим устанавливать отраслевые стандарты и расширять технологические границы с помощью новой серии датчиков для мобильных устройств, в которых воплощены самые последние разработки".

#samsung #матрица #датчики изображения #200 мегапикселей #фотокамера
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Смартфоны Galaxy S25 получат флагманский чипсет MediaTek
Инсайдер показал дизайн следующих складных Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6
Складные смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Flip 6 могут стать дороже предшественников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
33
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
2
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
13
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink признался, что он почти дал ему читы в играх
6
Смартфон Vivo X200 может оказаться компактной моделью и получить чип Dimensity 9400
+
В Кремле заявили, что ничего не знают о якобы сбитом дроне над Черным морем, принадлежащим США
7
В России строят новый завод по производству электроники
82
В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
6
Южная Корея объявила о комплексной программе поддержки для лидерства на рынке полупроводников
+
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
1
Американский разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk пропал с радаров около Крымского полуострова
+
YouTube тестирует новую функцию «Хайп» для поддержки видео от любимых авторов
+
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
4
Инженерник Intel Core Ultra 7 268V оказался на 20% быстрее Ultra 9 185H в однопотоке Geekbench
+
Samsung анонсировала проведение летнего мероприятия Galaxy Unpacked 10 июля 2024 года
+
Партия колесных САУ 2С43 «Мальва» передана в войска
+
Джулиан Ассанж признал свою вину в шпионаже в США и вернулся на родину после 5 лет заключения
3
Марсоход Perseverance обнаружил странный камень, который поможет узнать о формировании Марса
+
В Приморском крае построят крупный завод железобетонных изделий за 1 млрд рублей
+
Вашингтон планирует передать Киеву пакет военной помощи на 150 миллионов долларов в этом месяце
3

Популярные статьи

Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
83
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
98
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
7
Выжимаем максимум из GeForce RTX 3060 для игр 2024 года — увеличиваем FPS, снижаем температуру и шум
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
14
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
3
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth
6
СМИ: Сделка с Ассанжем создает "пугающий прецедент" для других журналистов
2

Сейчас обсуждают

Иван Иванов
20:29
Да можешь ржать сколько хочешь, но посмотрю,как ржать будут, когда они падать начнут и когда их сажать будут на российские аэродромы! Потом перепрошивать начинку и запускать их против пиндосов! Это же...
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
Last Sunset
20:26
Все продажные
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
beltar
20:25
Palit он и есть Palit, а у меня KFA 2 холодная. Вот только насчет разгона, у меня карта не прошла бенчмарк в Horizon Zero Dawn при +200 МГц по чипу. Так что охотно верю в твои разгоны. Да и Superposit...
Выжимаем максимум из GeForce RTX 3060 для игр 2024 года — увеличиваем FPS, снижаем температуру и шум
Apyruite
20:24
Doom и так в app store выложен
Apple запрещает эмуляторы ПК в магазине App Store на iOS
REY_B_
20:24
Говорят, что скоро Великобритания поставит и новых украинцев. Из Африки.... В конце концов, они же тоже потомки Великих Укров, только загорелые
У артиллеристов ВСУ появились индийские боеприпасы
kaissa
20:22
Так пусть также невозмутимо - те кто их там размещал ( и вовремя не вывел) их и компенсируют...
Honor Magic V3 может стать самым тонким складным смартфоном в мире
Иван Иванов
20:22
Есть другие способы обнаружения, не переживайте.И теперь их точно задействуют.
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
Николай Боков
20:22
Жечь их РЭБами по всему Чёрному морю!!!
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
Tarment
20:12
Увы, это твои слова, я в отличие от вашего стада прочитал огромное множество книг за свою жизнь, ну а амдшников так называю потому что сложно врать
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
VAKT
20:11
В своё время кажись на хоботе (ixbt) исследовали расход памяти и как драйвера себя ведут при нехватке, оказалось, что нвидия пережимает текстуры, чтобы они могли поместиться в памяти. Вот почему Вы не...
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем