Motorola сотрудничает с Google, чтобы добавить функции искусственного интеллекта в новую серию Razr и улучшить удобство использования.

Компания Motorola совместно с Google представила новую серию смартфонов Razr 2024 года с функциями на основе искусственного интеллекта. Эти функции призваны облегчить и улучшить повседневную жизнь пользователей.

В новую серию Razr компания Motorola интегрировала приложение Gemini, разработанное Google. Это мощный помощник с искусственным интеллектом, который впервые доступен пользователям Razr прямо с внешнего дисплея.

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Пользователи могут использовать Gemini для решения различных задач, включая пошаговое руководство проектами, планирование поездок и мероприятий, написание благодарственных писем и электронных сообщений. Также с помощью Gemini можно легко получать информацию из приложений Google, таких как Google Maps, YouTube, Flights, Gmail и Drive.

Для пользователей Razr доступно три месяца бесплатного доступа к продвинутой версии Gemini Advanced, которая предоставляет доступ к самым мощным моделям искусственного интеллекта Google. Кроме того, пользователи могут использовать Gemini в своих любимых приложениях Google, таких как Gmail, Docs и других, если у них есть 2 ТБ облачного хранилища и тарифный план Google One AI Premium.

Партнёрство Motorola и Google также предлагает несколько уникальных функций на новых устройствах Razr. Например, функция Photomoji, доступная в Google Messages, позволяет превращать фотографии в персонализированные эмодзи и стикеры, делая сообщения более яркими и интересными.

Magic Compose — это функция, которая предлагает пользователям различные стили ответов на сообщения (возбужденный, спокойный, формальный, короткий), позволяя им творчески подходить к написанию сообщений.

«Инновации всегда были в ДНК Motorola, и наше сотрудничество с Google — это важная веха, которая меняет представление о том, каким может быть смартфон, — говорит Дэн Дери, президент подразделения Software Experiences and Internet Services компании Motorola. — С новым семейством Razr мы не просто представляем устройство, мы открываем двери в жизнь, обогащённую технологиями».

Чтобы ещё больше расширить возможности внешнего дисплея новых устройств Razr, был добавлен доступ к Google Photos. Пользователи могут просматривать, удалять, добавлять в избранное или делиться фотографиями и видео, хранящимися локально или в облаке, не открывая телефон. В ближайшее время Google Photos предложит Ask Photos — новый способ поиска фотографий с помощью Gemini.

Кроме того, пользователи, которые включат свои новые устройства Razr для редактирования фотографий, смогут использовать новейшие инструменты редактирования Google Фото, основанные на искусственном интеллекте, включая Magic Editor, Magic Eraser, Photo Unblur и другие.

Сотрудничество Motorola и Google также включает в себя функции искусственного интеллекта moto AI, поддерживаемые Google Cloud. Moto Magic Canvas позволяет пользователям создавать потрясающие изображения с помощью всего лишь текстовых подсказок. Пользователи также могут воспользоваться такими функциями, как Style Sync, которая создаёт персональные варианты обоев для устройства, когда они загружают фотографию с рисунком.