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dima0782
Tesla планирует использовать безвоздушные шины Michelin
Концепция безвоздушных шин существует уже давно, но до сих пор не нашла широкого применения в автомобилях.

Согласно поступающей информации, Tesla ведет переговоры с Michelin об использовании безвоздушных шин этой компании в своих автомобилях. Концепция безвоздушных шин существует уже давно, но до сих пор не нашла широкого применения в автомобилях.

Утверждается, что безвоздушные шины имеют значительные преимущества с точки зрения долговечности и безопасности, поскольку отсутствует риск прокола, а также могут быть легче и эффективнее в зависимости от конструкции. Кроме того, утверждается, что даже изношенная поверхность шины может быть заменена. Еще одно важное преимущество шин этого типа заключается в том, что они помогают сократить количество экологически вредного лома шин благодаря своему длительному сроку службы.

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Французский шинный гигант Michelin входит в число производителей шин, которые хотят внедрить безвоздушные шины в автомобили. Сайт "Not a Tesla app" сообщил, что компания Michelin подтвердила, что ведет переговоры с Tesla по поводу своих безвоздушных шин под названием Uptis.

Ранее Michelin уже тестировала свои безвоздушные шины на автомобиле Chevy Bolt EV. Компания, начавшая испытания в 2019 году, планировала вывести шины на рынок к 2024 году. 

#tesla #авто #michelin #безвоздушные шины
Источник: notateslaapp.com
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