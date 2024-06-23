Генеральный директор Huawei ответил на эмбарго США своим новым заявлением. В нем он оценил 10-летний успех компании.

Председатель совета директоров Huawei Ю Чэндун выступил на конференции HDC 2024. В частности, он заявил, что за 10 лет компания разработала собственную операционную систему и технологии искусственного интеллекта. Он утверждал, что аналогичного прогресса европейские и американские компании смогут добиться только через 30 лет.

Ю Чэндун отметил успех Huawei с операционной системой HarmonyOS, на которой сейчас работает более 900 млн устройств по всему миру. Число разработчиков HarmonyOS превысило 2,5 млн человек. Он также заявил, что с появлением системы Next компания полностью порвет связи с Android.

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Президент объяснил успех Huawei тем, что компания живет в "эпоху интернета", а так же заявил, что это ускорило ее прогресс по сравнению с американскими технологическими гигантами.

В области искусственного интеллекта он утверждает, что превосходит NVIDIA. Чипы искусственного интеллекта Ascend, разработанные Huawei, оказались более успешными, чем NVIDIA A100. Чип Ascend известен как второй по использованию чип в мире после NVIDIA.

Учитывая, что с 2019 года Huawei находится под санкциями США, эти прорывы привлекают внимание. В прошлом году она достигла значительных успехов благодаря таким устройствам, как чипсет Kirin с поддержкой 5G и смартфон Mate 60 Pro.