Bugatti представила гибридный суперкар Tourbillon мощностью 1800 л.с. Автомобиль, привлекающий внимание высокой производительностью и инновационными технологиями, будет выпущен в 2026 году.

Вслед за серией Chiron компания Bugatti представила новый суперкар - Tourbillon. Разработанный под влиянием хорватского производителя Rimac, этот новый автомобиль восхищает любителей динамики своими 1800 л.с. и максимальной скоростью 445 км/ч.

В настоящее время Bugatti работает под началом Bugatti Rimac, совместного предприятия Rimac Group и Porsche AG. Это партнерство, в котором Rimac Group принадлежит 55 % акций, а Porsche AG - 45 %, играет важную роль в технологических инновациях новых моделей Bugatti.

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Технические характеристики Tourbillon

В отличие от Chiron с двигателем W16, Tourbillon оснащен 8,3-литровым двигателем V16 и гибридной системой. Этот двигатель способен выдавать 1000 л.с. и 900 Нм крутящего момента без поддержки турбонаддува.

Система, поддерживаемая электромоторами, достигает в общей сложности 1800 л.с. Питаясь от батареи емкостью 25 кВт/ч, три электромотора передают мощность на передние и задние колеса, позволяя автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 2 сек.

Bugatti Tourbillon может разогнаться до 200 км/ч за 5 сек. и до 300 км/ч за 10 сек. Благодаря гибридной системе автомобиль может развить максимальную скорость 380 км/ч менее чем за 25 сек, а специальный переключатель скорости, активируемый огромным задним крылом, позволяет разогнать автомобиль до 445 км/ч.

Электрическая архитектура на 800 В и легкая конструкция Tourbillon обеспечивают запас хода в 60 км в чисто электрическом режиме.

Происхождение названия Tourbillon и дизайн салона

Название Tourbillon навеяно компонентами, используемыми в элитных часах для предотвращения ошибок под действием силы тяжести.

Французское слово, означающее "вихрь", воплотилось в трех больших аналоговых циферблатах, встроенных в рулевое колесо автомобиля. Разработанные швейцарскими часовщиками, эти циферблаты предоставляют постоянную информацию, начиная от скорости автомобиля и заканчивая оборотами двигателя. На центральной консоли расположены алюминиевые переключатели, поворотные ручки и хрустальный рычаг запуска двигателя.

Дата выхода и цена Tourbillon

Представленный Bugatti Tourbillon будет выпущен в количестве 250 экземпляров в 2026 году.

Стартовая цена автомобиля составляет 3,6 млн евро.