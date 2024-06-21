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dima0782
Шестой сезон Call of Duty: Mobile выходит 27 июня
Шестой сезон Call of Duty: Mobile выходит на следующей неделе - в нем много новых возможностей и праздничная тема.

Когда-то многие из нас задавались вопросом, не отойдет ли после появления Call of Duty: Warzone Mobile уже знакомая нам мобильная часть серии на второй план. Похоже, это далеко не так, поскольку спустя несколько месяцев после выхода Warzone Call of Duty: Mobile продолжает пополняться новыми тематическими сезонами, как это произошло с пятым сезоном, который появился в мае под названием Digital Darkness. Теперь игра снова в центре внимания, поскольку она уже представила свой следующий сезон, который вот-вот появится.

Call of Duty: Mobile получит 6-й сезон под названием Synthwave Attack 27 июня. Игра от Activision, разработанная TiMi Studio, перенесет нас в новую обстановку, вдохновленную вечеринками 90-х годов. Таким образом, мы сможем насладиться ретро-футуристической эстетикой, одновременно наблюдая за тем, как будут реализованы новые возможности, которые она получит в новом сезоне.

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Вот что нового в Call of Duty: Mobile - Synthwave Attack

Как обычно, в новом сезоне игра получит множество новых функций, среди которых можно найти новую карту, новый класс королевской битвы, улучшенные дуэли 1 vs 1, новое оружие, а также больше наград и испытаний. Для начала в Call of Duty: Mobile - Synthwave Strike появится новое оружие - BP50, полностью автоматическое, с высокой скорострельностью, поразительной точностью на больших расстояниях и настолько смертоносное, насколько можно ожидать от нового оружия.

Новая карта для многопользовательского режима под названием Collateral Strike - сценарий, предназначенный для быстрых сражений на коротких дистанциях. Эта новая карта - прямиком из Call of Duty Black Ops: Cold War и состоит из пустынных ландшафтов с промышленными зданиями и случайными укрытиями. В режиме Ground War также появится новая ролевая игра: уничтожив нескольких врагов, мы сможем выбрать одну из трех случайных способностей, которые будут иметь свою редкость и категории, чтобы сделать игры более динамичными и увлекательными.

В Ground Warfare мы также продолжим побеждать врагов, выбирать бонусы и развивать свои навыки. В королевской битве появился новый класс - Revive. Это беспилотник, которого можно отправить на спасение павших в бою товарищей, что избавит нас от опасности попасть под обстрел при попытке оживить товарищей.

Также будет добавлена функция наставничества, которая применяется, когда нам не удается спасти товарищей и им требуется больше опыта. Тогда мы сможем стать наставником и помочь им повысить уровень. Новая функция "Боевой инструктор" позволит более опытным игрокам стать наставником для новичка, а также назначить новичкам серию обучающих действий, по завершении которых все участники смогут получить награды.

Наконец, в игре появится новая приватная функция, улучшающая матчи 1v1. Эта новая функция называется 1v1 в быстром одиночном режиме. В ней мы получим пользовательскую комнату, где сможем выбрать карту, режим и другие настройки, например, тип используемого оружия и многое другое.

При всем этом остается только напомнить, что Call of Duty: Mobile - Synthwave Strike, шестой сезон игры от Activision и TiMi Studio, будет доступен на Android и iOS с 27 июня, то есть уже на следующей неделе.

#игры #call of duty #мобильные игры #call of duty: mobile
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